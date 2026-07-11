Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, 11, na rodovia Antônio Inácio Sobrinho, entre os municípios de Jeriquara e Buritizal. A colisão frontal entre dois veículos deixou duas pessoas feridas.

De acordo com as informações apuradas até o momento, o acidente aconteceu a cerca de 10 km de Jeriquara. As causas da batida ainda serão investigadas.

Com o impacto, um dos veículos, de cor vermelha, pegou fogo e ficou completamente destruído. O motor do automóvel chegou a se desprender e foi arremessado sobre a pista.