Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado, 11, na rodovia Antônio Inácio Sobrinho, entre os municípios de Jeriquara e Buritizal. A colisão frontal entre dois veículos deixou duas pessoas feridas.
De acordo com as informações apuradas até o momento, o acidente aconteceu a cerca de 10 km de Jeriquara. As causas da batida ainda serão investigadas.
Com o impacto, um dos veículos, de cor vermelha, pegou fogo e ficou completamente destruído. O motor do automóvel chegou a se desprender e foi arremessado sobre a pista.
O motorista desse carro foi socorrido por equipes de resgate. No outro veículo, uma mulher também ficou ferida e precisou de atendimento. As duas vítimas foram encaminhadas pela ambulância de resgate para a Santa Casa de Pedregulho com dores nas pernas.
A rodovia precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos, mas o tráfego foi liberado posteriormente.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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