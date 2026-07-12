O jovem Kauã Dias Martins, de 19 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 8, foi encontrado na noite deste sábado, 11, pela Guarda Civil Municipal (GCM) nas proximidades da Rodoviária de Franca. O desaparecimento havia sido registrado pela família na Polícia Civil durante a manhã.
Desaparecimento mobilizou familiares
Segundo o boletim de ocorrência, Kauã havia saído da cidade de São Paulo com destino a Franca e, posteriormente, adquirido uma passagem de ônibus para Sacramento (MG), onde reside sua avó. O embarque estava previsto para as 19h50 de quarta-feira, mas ele não chegou a entrar no coletivo.
A família também informou que as bagagens do jovem foram encontradas abandonadas em uma via pública. Dentro delas estavam roupas, documentos pessoais, o aparelho celular e a passagem de ônibus.
Localizado pela Guarda Civil Municipal
Após o registro do desaparecimento e a divulgação do caso, Kauã foi localizado pela Guarda Civil Municipal na noite deste sábado, nas proximidades da Rodoviária de Franca.
Com a localização do jovem, o caso foi esclarecido quanto ao desaparecimento, encerrando a busca que mobilizou as forças de segurança.
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