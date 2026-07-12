O jovem Kauã Dias Martins, de 19 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 8, foi encontrado na noite deste sábado, 11, pela Guarda Civil Municipal (GCM) nas proximidades da Rodoviária de Franca. O desaparecimento havia sido registrado pela família na Polícia Civil durante a manhã.

Desaparecimento mobilizou familiares

Segundo o boletim de ocorrência, Kauã havia saído da cidade de São Paulo com destino a Franca e, posteriormente, adquirido uma passagem de ônibus para Sacramento (MG), onde reside sua avó. O embarque estava previsto para as 19h50 de quarta-feira, mas ele não chegou a entrar no coletivo.

A família também informou que as bagagens do jovem foram encontradas abandonadas em uma via pública. Dentro delas estavam roupas, documentos pessoais, o aparelho celular e a passagem de ônibus.

Localizado pela Guarda Civil Municipal