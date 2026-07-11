A ideia de impermanência permeia todas as nuances da vida. Se olhamos para a natureza, podemos não perceber explicitamente o movimento da Terra, mas em decorrência dele, admiramos as noites e contemplamos os dias, a exuberância das primaveras e o recolhimento dos invernos.

No palco da criação infinita, onde tudo se transforma na direção do melhor, lagartas ganham asas, impurezas são transmutadas em pérolas, sementes se convertem em flores. Do mesmo modo, no espectro da vida humana, o tempo é o grande agente de mudança, tanto no mundo de fora, quanto no mundo de dentro.

Neste sentido, é curioso observar, que modificações exteriores são mais fáceis de se processar e até almejadas pelos indivíduos, seja na mudança da aparência, na alteração de ambientes, entre outros exemplos, salvo quando o apego é também um desafio a ser vencido.