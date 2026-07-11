Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na manhã de quinta-feira, 9, durante a Operação 9 de Julho, realizada pela Polícia Militar Ambiental em um lote rural às margens do Rio Sapucaí-Mirim, em Guará, na região de Franca. Além da arma, os policiais apreenderam munições e uma fisga utilizada para caça.

Arma estava escondida no veículo

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, as equipes realizavam patrulhamento preventivo quando abordaram o proprietário da área, que chegava ao local conduzindo um Ford Belina.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre .22, desmuniciada, escondida sob o banco traseiro e acondicionada em uma capa. No bolso externo da capa, também foram encontradas 14 munições intactas do mesmo calibre.

Fiscalização na propriedade