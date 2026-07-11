Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na manhã de quinta-feira, 9, durante a Operação 9 de Julho, realizada pela Polícia Militar Ambiental em um lote rural às margens do Rio Sapucaí-Mirim, em Guará, na região de Franca. Além da arma, os policiais apreenderam munições e uma fisga utilizada para caça.
Arma estava escondida no veículo
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, as equipes realizavam patrulhamento preventivo quando abordaram o proprietário da área, que chegava ao local conduzindo um Ford Belina.
Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre .22, desmuniciada, escondida sob o banco traseiro e acondicionada em uma capa. No bolso externo da capa, também foram encontradas 14 munições intactas do mesmo calibre.
Fiscalização na propriedade
Na sequência, os policiais vistoriaram um cômodo da propriedade e apreenderam uma fisga, instrumento utilizado para caça. Como o proprietário não possuía o Cadastro Técnico Federal (CTF), o equipamento foi recolhido e encaminhado à Base Operacional da Polícia Militar Ambiental de Ituverava.
Sem antecedentes criminais, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada por porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos, ele permaneceu preso e foi encaminhado à cadeia. A espingarda e as munições permaneceram apreendidas.
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