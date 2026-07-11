Nas duas situações, que não se mostram em categorias estanques e sim entrelaçadas, o Autor construiu seus personagens à moda dos ‘personagentes’, neologismo criado por Guimarães Rosa para definir humanos que, retirados da vida real, se transformam em seres ficcionais. Assim, as criaturas que povoam as 145 páginas do livro e as 49 narrativas curtas, emergiram das ruas, praças e outros logradouros de Franca para se perpetuarem, pela via da palavra literária, na mente e no coração dos leitores.

Para compor seu último livro de ficção, ‘Ronan e outros heróis’, precedido por outros 34 títulos no gênero, Luiz Cruz de Oliveira elegeu, no rol de centenas de crônicas que publicou entre 2006 e 2015, aquelas que o leitor reencontrará agora agrupadas na intersecção de dois chapéus estilísticos: o do humor e o do lirismo.

O francano que ler este livro reconhecerá facilmente em cada história os contornos de uma cartografia de afetos onde pulsam barbearias e clientes, bares e fregueses, campos de várzea e jogadores, o terminal rodoviário e a balbúrdia das vozes. Também singularmente a padaria do Regis, o salão do Ismar, o bar do Vartim, o bar do Pardal, a barbearia do Arlindo, a farmácia do Expedito, a banca de jornal da Av. Elisa Verzola e a outra, de diferente gênero, do Canchinha. E mais: os jogadores do Internacional, a molecada da Santos Dumont e de toda a Vila Nova. Ainda a agência central do Banco do Brasil, o Restaurante Gasparini, a Casa Barbosa, as imediações do Velório São Vicente, o cemitério Santo Agostinho e até, conforme a faixa etária e a memória, um antigo bordel da rua do Comércio. Inesquecível pelo movimento circular é a trajetória de um bêbado que transita por vias centenárias como a Júlio Cardoso, a Marechal Deodoro, a Praça João Mendes, a Avenida Brasil. Por fim, mas não por último, sobranceira, pairando com a força de quem é irmã do ponto zero da cidade, a Praça Barão assim descrita:

“Existe uma cidade dentro da cidade de Franca. E ela se chama Praça Barão. Os passantes a cruzam, até fotografam suas sibipirunas, o palacete da Baronesa da Franca, o Restaurante Pajé, o Francafé, o Senhor Café, as lojas de calçados, e se vão, sem atentarem para o fato de que a praça constitui comunidade autônoma, encravada na cidade. Os visitantes não podem ser acusados de omissos ou incultos, uma vez que a maioria dos francanos também desconhece o que parece tão óbvio aos frequentadores do local. E, em verdade, nós, que ali passamos parte da vida, sabemos que a Praça Barão é uma cidade independente, regida por leis democráticas, compiladas e ordenadas no Direito Consuetudinário, ao qual os frequentadores dócil e obedientemente se submetem.”

Essa abordagem do espaço público ultrapassa a simples descrição ao esbarrar no conceito de estranho/ familiar, desenvolvido por alguns psicólogos e retomado em outro texto, ‘Astros e Giros’, no qual ele, escritor, não apenas brinca com as palavras do título, relacionando-as ao nome do protagonista Astrogildo, como, especialmente, e surpreso diante de uma coincidência de homônimos e circunstâncias, reflete: “O tempo passa e continuo aprendendo, descobrindo: as coisas existem desde sempre. Nós apenas as descobrimos, apenas as desvelamos’. Nos dois casos, ele se aproxima também, em termos de criação literária, de uma gênese que se cumpre não pelo olhar que coloca roupas novas no que é conhecido, mas pela percepção, no contexto do corriqueiro, banal e ordinário, de algo que até então passava despercebido. Luiz Cruz de Oliveira presenteia o leitor com esse olhar único, tocado por epifanias, sobre a cidade e muitos de seus moradores.