11 de julho de 2026
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Cavalo é resgatado após cair em tanque com água em chácara

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Animal foi socorrido bem e sem ferimentos
Animal foi socorrido bem e sem ferimentos

Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última quinta-feira, 9, após cair em um tanque com água em uma chácara localizada na avenida Boiadeiro Alfredo Zamproni, nas proximidades do Parque Náutico Engenheiro Carlos Zamboni, conhecido como Cachoeira, em Batatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal ficou preso dentro do tanque e não conseguia sair sozinho. Diante da situação, uma equipe de salvamento foi acionada e realizou uma operação para retirar o cavalo com segurança, utilizando técnicas adequadas para evitar ferimentos durante o resgate.

Um máquina de retroescavadeira foi usada para içar o animal com cordas do local.

Após ser retirado da água, o animal foi entregue ao tutor. De acordo com os bombeiros, o cavalo não sofreu ferimentos.

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