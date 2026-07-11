Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última quinta-feira, 9, após cair em um tanque com água em uma chácara localizada na avenida Boiadeiro Alfredo Zamproni, nas proximidades do Parque Náutico Engenheiro Carlos Zamboni, conhecido como Cachoeira, em Batatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal ficou preso dentro do tanque e não conseguia sair sozinho. Diante da situação, uma equipe de salvamento foi acionada e realizou uma operação para retirar o cavalo com segurança, utilizando técnicas adequadas para evitar ferimentos durante o resgate.

Um máquina de retroescavadeira foi usada para içar o animal com cordas do local.