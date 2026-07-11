11 de julho de 2026
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CÁSSIA E CAPETINGA

Radar será instalado na MG-444 após sequência de acidentes

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Radar será instalado na rodovia MG-444
Radar será instalado na rodovia MG-444

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) confirmou, nesta quinta-feira, 9, a implantação de um radar de velocidade no quilômetro 1 da MG-444, rodovia que liga os municípios de Capetinga e Cássia, em Minas Gerais. A previsão é de que o equipamento entre em operação até agosto, após a conclusão das etapas de instalação.

Implantação do radar

Segundo o DER-MG, a data de início da fiscalização eletrônica será divulgada somente após a finalização do processo de implantação. O órgão informou que a escolha do local foi baseada nos registros de sinistros de trânsito e nas condições de segurança viária do trecho.

A MG-444 começa na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e dá continuidade à Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, que segue até Itirapuã, sendo uma importante ligação entre os dois estados.

Trecho registrou acidente fatal

A instalação do radar foi confirmada um dia após um grave acidente registrado na rodovia, na tarde de quarta-feira, 8, que terminou com a morte da médica Bruna Aparecida de Lima, de 31 anos.

Bruna conduzia uma caminhonete quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um carro. Na sequência, o veículo atingiu a mureta de uma ponte, e a motorista morreu ainda no local.

As cinco pessoas que ocupavam o outro veículo sofreram ferimentos leves, foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para atendimento médico.

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