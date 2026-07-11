O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) confirmou, nesta quinta-feira, 9, a implantação de um radar de velocidade no quilômetro 1 da MG-444, rodovia que liga os municípios de Capetinga e Cássia, em Minas Gerais. A previsão é de que o equipamento entre em operação até agosto, após a conclusão das etapas de instalação.

Implantação do radar

Segundo o DER-MG, a data de início da fiscalização eletrônica será divulgada somente após a finalização do processo de implantação. O órgão informou que a escolha do local foi baseada nos registros de sinistros de trânsito e nas condições de segurança viária do trecho.

A MG-444 começa na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e dá continuidade à Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, que segue até Itirapuã, sendo uma importante ligação entre os dois estados.

Trecho registrou acidente fatal