A Guarda Civil Municipal de Franca autuou o proprietário de dois equinos por maus-tratos na tarde de quinta-feira, 9, durante uma ocorrência na avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis. As equipes foram acionadas por um morador para verificar a situação de um cavalo que estaria aparentemente morto.

Ao chegarem ao local, os guardas constataram que o animal ainda estava vivo, mas apresentava quadro de extrema debilidade e não conseguia se levantar. Diante da situação, a Secretaria de Meio Ambiente foi acionada para que uma médica-veterinária realizasse a avaliação clínica.

Avaliação dos animais

Durante a ocorrência, foi feita a leitura do microchip do equino debilitado, mas não foi encontrado nenhum registro de identificação. No mesmo local, havia outro equino solto, que estava em boas condições de saúde.