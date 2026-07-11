A Guarda Civil Municipal de Franca autuou o proprietário de dois equinos por maus-tratos na tarde de quinta-feira, 9, durante uma ocorrência na avenida São Pedro, no bairro City Petrópolis. As equipes foram acionadas por um morador para verificar a situação de um cavalo que estaria aparentemente morto.
Ao chegarem ao local, os guardas constataram que o animal ainda estava vivo, mas apresentava quadro de extrema debilidade e não conseguia se levantar. Diante da situação, a Secretaria de Meio Ambiente foi acionada para que uma médica-veterinária realizasse a avaliação clínica.
Avaliação dos animais
Durante a ocorrência, foi feita a leitura do microchip do equino debilitado, mas não foi encontrado nenhum registro de identificação. No mesmo local, havia outro equino solto, que estava em boas condições de saúde.
Com apoio de outras equipes da GCM, o segundo animal foi recolhido e encaminhado ao Canil Municipal. Já o equino debilitado foi submetido à avaliação da médica-veterinária responsável e, em razão do estado clínico irreversível, passou por eutanásia. Segundo informações de moradores, o animal possivelmente havia sido atropelado.
Proprietário foi identificado
Após a avaliação técnica, a Guarda Civil Municipal identificou o proprietário dos animais e lavrou o Auto de Infração Ambiental nº 2728/26 por maus-tratos, aplicando multa no valor de R$ 654,00.
Participaram da ocorrência os GCMs Marciano e Brandão, com apoio dos guardas Félix, César, Careta, Santucci, Denis e Castro.
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