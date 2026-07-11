A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou, na tarde desta quinta-feira, um grande descarte irregular de resíduos industriais em chamas na Rua Antônio Pedro Ferreira. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe, que identificou o responsável pelo transporte e descarte do material, um homem de 37 anos, autuado administrativamente e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Descarte foi identificado durante patrulhamento

Segundo a GCM, os resíduos estavam em chamas e provocavam intensa emissão de fumaça. Durante a fiscalização, os agentes localizaram uma etiqueta em um dos materiais queimados, o que permitiu identificar a empresa de origem dos resíduos.

Na sequência, foram realizadas diligências que levaram à identificação do responsável pelo transporte e descarte do material.

Autuações e crime ambiental