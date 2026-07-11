A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou, na tarde desta quinta-feira, um grande descarte irregular de resíduos industriais em chamas na Rua Antônio Pedro Ferreira. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe, que identificou o responsável pelo transporte e descarte do material, um homem de 37 anos, autuado administrativamente e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
Descarte foi identificado durante patrulhamento
Segundo a GCM, os resíduos estavam em chamas e provocavam intensa emissão de fumaça. Durante a fiscalização, os agentes localizaram uma etiqueta em um dos materiais queimados, o que permitiu identificar a empresa de origem dos resíduos.
Na sequência, foram realizadas diligências que levaram à identificação do responsável pelo transporte e descarte do material.
Autuações e crime ambiental
O homem de 37 anos foi autuado em R$ 654 por descarte irregular de resíduos e em R$ 13.080 por promover queimada, totalizando R$ 13.734 em multas administrativas.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado boletim de ocorrência por crime consumado, com enquadramento no artigo 54 da Lei Federal nº 9.605/1998, que trata do crime de causar poluição de qualquer natureza.
A ação foi realizada pela equipe da Guarda Civil Municipal composta pelos GCMs Lima e Margareth.
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