Veja o obituário deste sábado, 11, em Franca:

Nome: Neide Laudemira Querino

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Itamar Cesar Alvino

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Crematório em Ribeirão Preto

Horário previsto do sepultamento: 13h