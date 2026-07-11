11 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 11, em Franca:

Nome: Neide Laudemira Querino
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Itamar Cesar Alvino 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório em Ribeirão Preto 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Rosa Fabiana Dana 
Idade: Não informada 
Local do velório: São Vicente, Sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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