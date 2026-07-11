Veja o obituário deste sábado, 11, em Franca:
Nome: Neide Laudemira Querino
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Itamar Cesar Alvino
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório em Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Rosa Fabiana Dana
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, Sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.