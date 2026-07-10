Um motorista foi abordado por uma equipe policial na tarde desta sexta-feira, 10, em Franca, e acabou flagrado com porções de maconha, haxixe e ecstasy no interior do veículo. As drogas foram localizadas durante a fiscalização, dentro de uma bolsa.

Drogas apreendidas

De acordo com a equipe policial, durante a abordagem foram encontrados quatro cigarros de maconha, seis porções de haxixe, uma porção de folhas ressequidas de maconha, uma porção de ecstasy, além de materiais utilizados para o consumo e o manuseio dos entorpecentes.

Todo o material ilícito foi apreendido pelos policiais.

Ocorrência registrada