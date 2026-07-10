10 de julho de 2026
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CRIMINALIDADE

Motorista é flagrado com maconha, haxixe e ecstasy em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência
Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência

Um motorista foi abordado por uma equipe policial na tarde desta sexta-feira, 10, em Franca, e acabou flagrado com porções de maconha, haxixe e ecstasy no interior do veículo. As drogas foram localizadas durante a fiscalização, dentro de uma bolsa. 

Drogas apreendidas

De acordo com a equipe policial, durante a abordagem foram encontrados quatro cigarros de maconha, seis porções de haxixe, uma porção de folhas ressequidas de maconha, uma porção de ecstasy, além de materiais utilizados para o consumo e o manuseio dos entorpecentes.

Todo o material ilícito foi apreendido pelos policiais.

Ocorrência registrada

Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência. 

O atendimento foi encerrado com a apreensão das drogas e dos demais materiais encontrados no veículo.

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