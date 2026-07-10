Uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta e placa GGI-9H09, foi furtada por volta das 22h30 da última quarta-feira, 8, na avenida Ministro Rui Barbosa, na Vila Rezende, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram a ação de dois homens que chegaram ao local em outra motocicleta.
O vídeo mostra o momento em que a dupla se aproximou do veículo estacionado. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na motocicleta utilizada para chegar ao local, o comparsa desceu, furtou a Honda Fan 160 e deixou a avenida logo em seguida.
Câmeras podem ajudar na investigação
As imagens registradas pelo sistema de monitoramento podem auxiliar na identificação dos suspeitos e contribuir para a recuperação da motocicleta.
Proprietário pede ajuda
O proprietário da moto pede que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada pelo telefone (16) 98812-8727 ou diretamente à Polícia Militar, pelo 190.
A motocicleta furtada é uma Honda Fan 160, de cor preta, placa GGI-9H09.
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