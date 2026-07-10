Uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta e placa GGI-9H09, foi furtada por volta das 22h30 da última quarta-feira, 8, na avenida Ministro Rui Barbosa, na Vila Rezende, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram a ação de dois homens que chegaram ao local em outra motocicleta.

O vídeo mostra o momento em que a dupla se aproximou do veículo estacionado. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na motocicleta utilizada para chegar ao local, o comparsa desceu, furtou a Honda Fan 160 e deixou a avenida logo em seguida.

Câmeras podem ajudar na investigação

As imagens registradas pelo sistema de monitoramento podem auxiliar na identificação dos suspeitos e contribuir para a recuperação da motocicleta.

Proprietário pede ajuda