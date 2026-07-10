O Mogi das Cruzes anunciou, nesta quinta-feira, 9, a contratação do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho, ambos ex-Franca Basquete. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que aposta na dupla como principais reforços para a disputa da próxima temporada.
Durante a campanha do pentacampeonato consecutivo do Franca Basquete no NBB 2025/2026, Lucas Dias registrou médias de 15,3 pontos, 5,3 rebotes, 2,7 assistências e 15,7 de eficiência. Georginho encerrou a temporada com 17 pontos, 8,6 rebotes, 5,5 assistências e 24 de eficiência, desempenho que lhe garantiu os prêmios de MVP da fase regular e das finais.
Legado em Franca
Além dos números, os dois jogadores marcaram uma das fases mais vitoriosas da história do Franca Basquete. Lucas Dias participou das conquistas de cinco títulos do NBB, além de campeonatos paulistas, da Super 8 e da BCLA (Basketball Champions League Americas).
O ala-pivô também foi protagonista do lance que garantiu ao clube o título mundial. Restando apenas 9 milésimos de segundo para o fim da partida contra o Telekom Baskets Bonn, em 24 de setembro de 2023, em Singapura, Lucas converteu a cesta da vitória por 70 a 69.
Projeto do Mogi
Sob a liderança do humorista, sócio e presidente Victor Sarro, o Mogi Basquete segue investindo na montagem do elenco para a próxima temporada. Além de Lucas Dias e Georginho, o clube confirmou as chegadas do ala Danilo Fuzaro, ex-Minas; do armador Dontrell Brite, ex-Bauru; do ala-pivô Rafael Paulinho, ex-Brasília; e do ala Von Haydin, também ex-Brasília.
A equipe também renovou os contratos do pivô Dikembe, do armador Felipe Ruivo e do ala-pivô Paulo Lourenço.
Na última edição do NBB, o Mogi terminou a fase regular na nona colocação e foi eliminado nas quartas de final justamente pelo Franca, em uma série decidida no quinto jogo.
Reformulação francana
O Franca Basquete passa por uma ampla reformulação para a temporada 2026/2027. Além de Lucas Dias e Georginho, deixaram o clube o ala-armador Bennett, o pivô Felício, o armador Laterza, o ala Rodríguez e o ala-armador Zu Jr.
Permanecem no elenco apenas o ala David Jackson e o ala-pivô Rafael Mineiro, além de garotos da base.
Para recompor o grupo, o clube já anunciou as contratações do armador Luciano Parodi, ex-Nacional, do Uruguai; do ala Reynan, revelado pelo próprio Franca e que atuava nos Estados Unidos; do pivô Lucas Siewert, ex-Paulistano; do ala-pivô Jordan Williams, que defendia o Aguada, do Uruguai, após passagem pelo Minas; e do pivô Andrezão, vindo do Bauru.
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