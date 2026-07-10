A casa da família resgatada de um cárcere privado na última terça-feira, 7, foi invadida e furtada nas últimas horas desta sexta-feira, 10, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O imóvel, localizado na rua José Bernardes Sobrinho, estava desocupado no momento da ação criminosa. Segundo as primeiras informações, os suspeitos levaram um veículo e outros objetos da residência.

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta sexta-feira e isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Científica. Os peritos irão buscar vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores do furto.

Investigação em andamento

O novo crime ocorreu poucos dias após a família ser resgatada pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Na última terça-feira, investigadores localizaram uma idosa, sua filha e uma bebê de apenas 15 dias em uma casa na rua Madre Maria Vilac, também no Jardim Aeroporto III. As vítimas eram mantidas em cárcere privado desde a segunda-feira, 6.