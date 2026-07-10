A casa da família resgatada de um cárcere privado na última terça-feira, 7, foi invadida e furtada nas últimas horas desta sexta-feira, 10, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. O imóvel, localizado na rua José Bernardes Sobrinho, estava desocupado no momento da ação criminosa. Segundo as primeiras informações, os suspeitos levaram um veículo e outros objetos da residência.
A Polícia Militar foi acionada na manhã desta sexta-feira e isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Científica. Os peritos irão buscar vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores do furto.
Investigação em andamento
O novo crime ocorreu poucos dias após a família ser resgatada pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Na última terça-feira, investigadores localizaram uma idosa, sua filha e uma bebê de apenas 15 dias em uma casa na rua Madre Maria Vilac, também no Jardim Aeroporto III. As vítimas eram mantidas em cárcere privado desde a segunda-feira, 6.
Na ocasião, um homem foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, ele tentou fugir ao perceber a chegada dos investigadores, quebrou o próprio celular e resistiu à abordagem. O suspeito havia deixado o sistema prisional recentemente e possui antecedentes por tráfico de drogas, furto e roubo.
Possível ligação entre os casos
As investigações apontam que o sequestro está diretamente relacionado a um homicídio do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, investigado pela DIG desde o mês passado. A Polícia Civil também apura o desaparecimento de outras duas pessoas, que podem ter ligação com o mesmo caso.
Agora, os investigadores irão verificar se a invasão e o furto registrados na residência têm relação com a investigação em andamento ou se o imóvel foi escolhido pelos criminosos por estar vazio após o resgate da família.
A DIG segue realizando diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos crimes.
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