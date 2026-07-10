10 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 10, em Franca:

Nome: Remilda Maria Fidelis

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Memorial Nova França, sala 4
  • Sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto: Às 14h

Nome: Ana Dias Fernandes Paixão

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Velório: São Vicente, sala 10
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 16h

Nome: Maria Luiza Correia Tristão

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Velório: São Vicente, sala 6
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 16h

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