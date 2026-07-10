Veja o obituário desta sexta-feira, 10, em Franca:
Nome: Remilda Maria Fidelis
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Memorial Nova França, sala 4
- Sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto: Às 14h
Nome: Ana Dias Fernandes Paixão
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Velório: São Vicente, sala 10
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 16h
Nome: Maria Luiza Correia Tristão
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Velório: São Vicente, sala 6
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 16h
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