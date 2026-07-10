Uma motorista ficou ferida após uma colisão entre um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira, 10, na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG). Ela ficou presa às ferragens, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Franca. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Motorista perdeu o controle
O caminhão seguia de Franca para Ibiraci quando a condutora de um carro de passeio, que trafegava no sentido contrário, perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um ciclista que estaria na pista. O veículo invadiu parcialmente a faixa contrária e atingiu a lateral do caminhão.
Para evitar uma colisão frontal, o caminhoneiro desviou para a direita, mas perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira às margens da rodovia. O motorista relatou que viu um ciclista pouco antes da batida.
Resgate e investigação
Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram a motorista presa às ferragens. Com o painel do veículo sobre as pernas da vítima, foi necessário realizar o desencarceramento.
Após a estabilização do automóvel e a retirada da motorista, ela foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Franca.
Com a remoção dos veículos, o trânsito, que ficou bloqueado durante o atendimento da ocorrência, foi liberado. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica e pela Polícia Militar Rodoviária.
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