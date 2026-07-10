10 de julho de 2026
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DEU RUIM

Funcionário é preso pela PM após furtar sacas de café do patrão

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Imagem gerada por IA
Homem foi preso em flagrante por furto de sacas de café em Ribeirão Corrente
Homem foi preso em flagrante por furto de sacas de café em Ribeirão Corrente

Um trabalhador rural de 63 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira, 9, acusado de furtar sacas de café da fazenda onde trabalhava, na zona rural de Ribeirão Corrente. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar após denúncia do proprietário da fazenda, confessou o crime e teve a prisão ratificada no Plantão Policial de Franca.

Suspeita de desvios levou à abordagem

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade, localizada na Estrada do Solapão, km 4, após a suspeita de que o funcionário estivesse desviando parte da produção de café. Segundo a vítima, os furtos vinham ocorrendo havia dias e recaíam sobre o empregado.

Os policiais seguiram até o sítio onde o suspeito mora, na Estrada do Caeticu, e o encontraram estacionando um Fiat Tipo. Durante a abordagem, ele negou qualquer irregularidade e autorizou a revista no veículo.

Café foi encontrado no carro e na residência

No porta-malas e no banco traseiro do automóvel, os militares localizaram três sacas de café. Questionado sobre a origem da carga, o trabalhador apresentou versões contraditórias.

Em seguida, ele também permitiu a entrada dos policiais na residência. Durante as buscas, foram encontradas mais cinco sacas de café escondidas em um cômodo trancado. Ao todo, a polícia apreendeu oito sacas, sendo cinco cheias e três parcialmente preenchidas.

Diante das evidências, o homem confessou que o café pertencia ao patrão e admitiu ter cometido o furto.

Prisão em flagrante

O suspeito foi algemado por receio de fuga e encaminhado ao Plantão Policial de Franca, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

O caso foi registrado como furto qualificado por abuso de confiança, uma vez que o investigado era funcionário da vítima. As sacas de café permaneceram apreendidas e deverão ser devolvidas ao proprietário durante o andamento da investigação.

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