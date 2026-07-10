Um trabalhador rural de 63 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira, 9, acusado de furtar sacas de café da fazenda onde trabalhava, na zona rural de Ribeirão Corrente. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar após denúncia do proprietário da fazenda, confessou o crime e teve a prisão ratificada no Plantão Policial de Franca.

Suspeita de desvios levou à abordagem

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade, localizada na Estrada do Solapão, km 4, após a suspeita de que o funcionário estivesse desviando parte da produção de café. Segundo a vítima, os furtos vinham ocorrendo havia dias e recaíam sobre o empregado.

Os policiais seguiram até o sítio onde o suspeito mora, na Estrada do Caeticu, e o encontraram estacionando um Fiat Tipo. Durante a abordagem, ele negou qualquer irregularidade e autorizou a revista no veículo.

Café foi encontrado no carro e na residência