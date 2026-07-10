Um trabalhador rural de 63 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira, 9, acusado de furtar sacas de café da fazenda onde trabalhava, na zona rural de Ribeirão Corrente. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar após denúncia do proprietário da fazenda, confessou o crime e teve a prisão ratificada no Plantão Policial de Franca.
Suspeita de desvios levou à abordagem
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo dono da propriedade, localizada na Estrada do Solapão, km 4, após a suspeita de que o funcionário estivesse desviando parte da produção de café. Segundo a vítima, os furtos vinham ocorrendo havia dias e recaíam sobre o empregado.
Os policiais seguiram até o sítio onde o suspeito mora, na Estrada do Caeticu, e o encontraram estacionando um Fiat Tipo. Durante a abordagem, ele negou qualquer irregularidade e autorizou a revista no veículo.
Café foi encontrado no carro e na residência
No porta-malas e no banco traseiro do automóvel, os militares localizaram três sacas de café. Questionado sobre a origem da carga, o trabalhador apresentou versões contraditórias.
Em seguida, ele também permitiu a entrada dos policiais na residência. Durante as buscas, foram encontradas mais cinco sacas de café escondidas em um cômodo trancado. Ao todo, a polícia apreendeu oito sacas, sendo cinco cheias e três parcialmente preenchidas.
Diante das evidências, o homem confessou que o café pertencia ao patrão e admitiu ter cometido o furto.
Prisão em flagrante
O suspeito foi algemado por receio de fuga e encaminhado ao Plantão Policial de Franca, onde a prisão em flagrante foi ratificada.
O caso foi registrado como furto qualificado por abuso de confiança, uma vez que o investigado era funcionário da vítima. As sacas de café permaneceram apreendidas e deverão ser devolvidas ao proprietário durante o andamento da investigação.
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