Um Toyota Corolla furtado em Balneário Camboriú (SC) foi recuperado pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 9, em Franca. O veículo circulava com placas clonadas e apresentava adulterações nos sinais identificadores. Dois homens que ocupavam o automóvel foram levados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.

A abordagem ocorreu na avenida Manoel Jacinto Netto, no bairro Franca Polo Club, após equipes da Força Tática receberem uma denúncia de que um Corolla branco, suspeito de ser um veículo “dublê”, retornava de Minas Gerais.

Os policiais montaram um cerco e localizaram o automóvel durante patrulhamento na rodovia Ronan Rocha. O veículo foi acompanhado até o momento da abordagem.