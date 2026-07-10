Um Toyota Corolla furtado em Balneário Camboriú (SC) foi recuperado pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira, 9, em Franca. O veículo circulava com placas clonadas e apresentava adulterações nos sinais identificadores. Dois homens que ocupavam o automóvel foram levados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.
A abordagem ocorreu na avenida Manoel Jacinto Netto, no bairro Franca Polo Club, após equipes da Força Tática receberem uma denúncia de que um Corolla branco, suspeito de ser um veículo “dublê”, retornava de Minas Gerais.
Os policiais montaram um cerco e localizaram o automóvel durante patrulhamento na rodovia Ronan Rocha. O veículo foi acompanhado até o momento da abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, na vistoria do carro, os policiais identificaram adulterações na numeração do chassi e em outros elementos de identificação.
Chassi revelou veículo furtado
Com o auxílio de um equipamento de diagnóstico eletrônico, os policiais conseguiram identificar a numeração original do chassi. A consulta ao sistema da Polícia Militar apontou que o veículo verdadeiro utilizava as placas RLI-8B36 e havia sido furtado em Balneário Camboriú, no dia 16 de abril deste ano.
O passageiro informou que havia adquirido o Corolla de um homem identificado no boletim de ocorrência, pagando R$ 20 mil de entrada e assumindo parcelas mensais de R$ 5 mil. Já o motorista afirmou que apenas acompanhava o comprador na viagem e que ambos se revezavam na direção durante o trajeto.
Investigação continua
Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.
O Corolla foi apreendido e encaminhado à Cadeia Pública de Franca, juntamente com o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), também recolhido para a investigação.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem do automóvel e a possível participação de outras pessoas em um esquema de clonagem e receptação.
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