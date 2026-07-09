O meia-atacante francano Estêvão, de 19 anos, se reapresentou ao Chelsea, da Inglaterra, nesta quinta-feira, 9, no CT de Cobham, para o início da pré-temporada 2026/27.
O brasileiro volta ao clube com o elenco após ficar fora da Copa do Mundo pela Seleção por causa de uma lesão na coxa de grau quatro.
Estêvão se machucou em 18 de abril deste ano durante partida da Premier League contra o Manchester United, e precisou passar por recuperação. A lesão o tirou da lista final do Brasil para o Mundial de 2026 que está na fase quartas de final. A Seleção foi eliminada precocemente, na oitava de final, contra a Noruega.
Durante o tratamento, o jogador esteve em Franca em várias oportunidades. Em um culto na igreja que frequenta, chegou a afirmar que novos exames mostravam que ele nao tinha mais lesão na coxa, contrariando a previsão inicial que era de três meses. Essa declaração foi em 31 de Maio, antes da estreia do Brasil na Copa.
Agora sob comando do técnico Xabi Alonso, Estêvão é um dos nomes considerados "intocáveis" na reformulação do elenco para a temporada. Ao lado dele, Cole Palmer, Reece James e João Pedro também fazem parte da base do novo projeto.
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