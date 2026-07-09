O meia-atacante francano Estêvão, de 19 anos, se reapresentou ao Chelsea, da Inglaterra, nesta quinta-feira, 9, no CT de Cobham, para o início da pré-temporada 2026/27.

O brasileiro volta ao clube com o elenco após ficar fora da Copa do Mundo pela Seleção por causa de uma lesão na coxa de grau quatro.

Estêvão se machucou em 18 de abril deste ano durante partida da Premier League contra o Manchester United, e precisou passar por recuperação. A lesão o tirou da lista final do Brasil para o Mundial de 2026 que está na fase quartas de final. A Seleção foi eliminada precocemente, na oitava de final, contra a Noruega.