09 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é socorrido após ser espancado em bar de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Viaturas do Samu e Polícia Militar foram atender a ocorrência
Viaturas do Samu e Polícia Militar foram atender a ocorrência

Um homem de 31 anos foi socorrido na tarde desta quinta-feira, 9, após ser vítima de um espancamento em um bar no bairro City Petrópolis, zona norte de Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a agressão aconteceu em um estabelecimento da região. Mesmo ferido, o homem deixou o local e seguiu para o apartamento onde mora, nos predinhos do bairro.

Ao chegar ao apartamento, ele sofreu uma queda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encontrou a vítima bastante agitada e com sinais de embriaguez. Durante o atendimento, os socorristas constataram diversos ferimentos pelo corpo, um corte contuso na cabeça e suspeita de sangramento encefálico.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. No entanto, a vítima não quis informar aos policiais como ocorreram as agressões nem apontar quem seriam os responsáveis pelo espancamento.

O caso foi registrado e deverá ser investigado.

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