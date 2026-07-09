Um homem de 31 anos foi socorrido na tarde desta quinta-feira, 9, após ser vítima de um espancamento em um bar no bairro City Petrópolis, zona norte de Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a agressão aconteceu em um estabelecimento da região. Mesmo ferido, o homem deixou o local e seguiu para o apartamento onde mora, nos predinhos do bairro.
Ao chegar ao apartamento, ele sofreu uma queda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encontrou a vítima bastante agitada e com sinais de embriaguez. Durante o atendimento, os socorristas constataram diversos ferimentos pelo corpo, um corte contuso na cabeça e suspeita de sangramento encefálico.
O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. No entanto, a vítima não quis informar aos policiais como ocorreram as agressões nem apontar quem seriam os responsáveis pelo espancamento.
O caso foi registrado e deverá ser investigado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.