Um homem de 31 anos foi socorrido na tarde desta quinta-feira, 9, após ser vítima de um espancamento em um bar no bairro City Petrópolis, zona norte de Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a agressão aconteceu em um estabelecimento da região. Mesmo ferido, o homem deixou o local e seguiu para o apartamento onde mora, nos predinhos do bairro.

Ao chegar ao apartamento, ele sofreu uma queda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encontrou a vítima bastante agitada e com sinais de embriaguez. Durante o atendimento, os socorristas constataram diversos ferimentos pelo corpo, um corte contuso na cabeça e suspeita de sangramento encefálico.