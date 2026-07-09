Um caminhão carregado com bananas capotou na tarde desta quinta-feira, 9, na Rodovia Doutor Rogério Antônio Pinto, a LMG-856, entre Cássia e Delfinópolis, em Minas Gerais. O acidente ocorreu nas proximidades do trecho conhecido como Bar da Curva e espalhou a carga pela pista. Dezenas de caixas com o produto ficaram espalhadas pela via.

O motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens da via. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) de Cássia foram acionadas e prestaram atendimento ao condutor ainda no local.

Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre o estado de saúde dele.