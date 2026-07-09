Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 9, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca, o corpo de Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos. Ele morreu durante a madrugada após ser perseguido e atropelado por um veículo na Vila Santa Cruz, no fim da noite de quarta-feira, 8.

O velório foi realizado na Sala 2 do Velório São Vicente e reuniu familiares e amigos para a despedida.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Alexsander era suspeito de praticar um furto nas proximidades da Vila Santa Cruz e do bairro São José quando foi percebido por um morador. Em seguida, ele passou a ser perseguido por ocupantes de uma SUV preta.