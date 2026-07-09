Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 9, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca, o corpo de Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos. Ele morreu durante a madrugada após ser perseguido e atropelado por um veículo na Vila Santa Cruz, no fim da noite de quarta-feira, 8.
O velório foi realizado na Sala 2 do Velório São Vicente e reuniu familiares e amigos para a despedida.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Alexsander era suspeito de praticar um furto nas proximidades da Vila Santa Cruz e do bairro São José quando foi percebido por um morador. Em seguida, ele passou a ser perseguido por ocupantes de uma SUV preta.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo acompanha dois homens que corriam pela rua. Nas imagens, é possível observar a SUV se aproximando dos suspeitos durante a perseguição.
Testemunhas relataram ter ouvido pessoas gritando “pega ladrão” antes de um dos homens ser atingido pelo veículo.
Socorrido, mas não resistiu
Com o impacto, Alexsander sofreu fratura no fêmur e outros ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.
A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.
Caso é investigado
A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e apura as circunstâncias da perseguição, do atropelamento e a responsabilidade dos envolvidos.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e eventual participação dos ocupantes do veículo na morte de Alexsander.
Até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.