09 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESPEDIDA

Alexsander é sepultado após morrer atropelado em perseguição

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos, morreu após ser atropelado
Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos, morreu após ser atropelado

Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 9, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca, o corpo de Alexsander Tercilio Mota Moreno, de 33 anos. Ele morreu durante a madrugada após ser perseguido e atropelado por um veículo na Vila Santa Cruz, no fim da noite de quarta-feira, 8.

O velório foi realizado na Sala 2 do Velório São Vicente e reuniu familiares e amigos para a despedida.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Alexsander era suspeito de praticar um furto nas proximidades da Vila Santa Cruz e do bairro São José quando foi percebido por um morador. Em seguida, ele passou a ser perseguido por ocupantes de uma SUV preta.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo acompanha dois homens que corriam pela rua. Nas imagens, é possível observar a SUV se aproximando dos suspeitos durante a perseguição.

Testemunhas relataram ter ouvido pessoas gritando “pega ladrão” antes de um dos homens ser atingido pelo veículo.

Socorrido, mas não resistiu

Com o impacto, Alexsander sofreu fratura no fêmur e outros ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.

Caso é investigado

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência e apura as circunstâncias da perseguição, do atropelamento e a responsabilidade dos envolvidos.

A investigação deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e eventual participação dos ocupantes do veículo na morte de Alexsander.

Até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários