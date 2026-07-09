A investigação sobre o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, em Pedregulho, ganhou um novo capítulo após a prisão de seu irmão, Carlos Gomes Pereira, durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais. Entre os pontos apurados pelas autoridades está a apreensão de um veículo alugado em nome de Tiago um dia antes de seu desaparecimento.
Segundo a Polícia Civil, uma Saveiro alugada em São Paulo em nome do jovem foi apreendida em 20 de junho, na região de Pedregulho, após uma perseguição policial. O veículo foi encontrado sem ocupantes e apresentava marcas de tiros.
De acordo com as investigações, o automóvel teria sido utilizado em um furto de milho em uma propriedade rural de Minas Gerais. No dia seguinte à apreensão, em 21 de junho, Tiago entrou no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho, e nunca mais foi visto.
Além da locação do veículo, Tiago também é alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça mineira no mesmo inquérito que apura o furto. A ordem judicial, entretanto, não foi cumprida porque o jovem já estava desaparecido.
Novo desdobramento
O caso voltou a ganhar repercussão nesta quarta-feira (8), após a prisão de Carlos Gomes Pereira durante uma operação da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais de Araxá, em Minas Gerais.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a ação teve como objetivo o combate a crimes em áreas rurais da região e resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.
“A ação teve como foco o combate a crimes em áreas rurais da região, com apreensão de materiais relevantes e prisão de suspeitos. As diligências seguem em andamento”, informou a corporação.
Investigação segue em andamento
As autoridades buscam esclarecer qual foi a participação de Tiago na locação do veículo e se existe alguma relação entre o inquérito que apura o furto de milho e o desaparecimento do jovem.
Até o momento, a Polícia Civil não confirmou qualquer ligação direta entre os dois casos.
Tiago Gomes Pereira está desaparecido desde 21 de junho. Durante oito dias, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus. Os trabalhos localizaram apenas a bicicleta do jovem. Nenhum outro vestígio foi encontrado.
A investigação sobre o desaparecimento segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
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