A investigação sobre o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, em Pedregulho, ganhou um novo capítulo após a prisão de seu irmão, Carlos Gomes Pereira, durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais. Entre os pontos apurados pelas autoridades está a apreensão de um veículo alugado em nome de Tiago um dia antes de seu desaparecimento.

Segundo a Polícia Civil, uma Saveiro alugada em São Paulo em nome do jovem foi apreendida em 20 de junho, na região de Pedregulho, após uma perseguição policial. O veículo foi encontrado sem ocupantes e apresentava marcas de tiros.

De acordo com as investigações, o automóvel teria sido utilizado em um furto de milho em uma propriedade rural de Minas Gerais. No dia seguinte à apreensão, em 21 de junho, Tiago entrou no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho, e nunca mais foi visto.