Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma tentativa de ultrapassagem terminou em acidente na manhã desta quinta-feira, 9, na avenida Nelson Nogueira, em Franca. Um motociclista ficou ferido após bater na lateral de um carro.

As imagens mostram os dois veículos trafegando no sentido Centro quando o motociclista tenta passar pela direita. Ao mesmo tempo, o motorista do carro inicia uma conversão para acessar uma rua lateral, momento em que ocorre a colisão.

Com o impacto, o motociclista é lançado sobre a calçada. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento em uma das pernas.