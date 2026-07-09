09 de julho de 2026
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Câmera flagra batida após tentativa de ultrapassagem em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O motociclista é lançado sobre a calçada
O motociclista é lançado sobre a calçada

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma tentativa de ultrapassagem terminou em acidente na manhã desta quinta-feira, 9, na avenida Nelson Nogueira, em Franca. Um motociclista ficou ferido após bater na lateral de um carro.

As imagens mostram os dois veículos trafegando no sentido Centro quando o motociclista tenta passar pela direita. Ao mesmo tempo, o motorista do carro inicia uma conversão para acessar uma rua lateral, momento em que ocorre a colisão.

Com o impacto, o motociclista é lançado sobre a calçada. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento em uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima até a UPA  (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

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