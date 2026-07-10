Os preparativos para a 195ª edição das Cavalhadas de Franca entraram em uma nova etapa com a intensificação dos ensaios de cavaleiros, elenco e tropa no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O tradicional espetáculo será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, com entrada gratuita, mobilizando cerca de 200 pessoas entre participantes, equipe de apoio, tratadores, responsáveis pela montagem da estrutura, comunicação e voluntários.

As Cavalhadas são realizadas em Franca desde 1831 e estão entre as mais antigas manifestações culturais do Brasil. Os treinamentos buscam alinhar todos os detalhes da apresentação e garantir a execução do espetáculo, que reúne dezenas de cavaleiros e uma grande estrutura de apoio.

Segundo o presidente do Clube das Cavalhadas de Franca, Mario de Castro, a preparação já ocorre em ritmo intenso.