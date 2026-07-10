Os preparativos para a 195ª edição das Cavalhadas de Franca entraram em uma nova etapa com a intensificação dos ensaios de cavaleiros, elenco e tropa no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O tradicional espetáculo será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, com entrada gratuita, mobilizando cerca de 200 pessoas entre participantes, equipe de apoio, tratadores, responsáveis pela montagem da estrutura, comunicação e voluntários.
As Cavalhadas são realizadas em Franca desde 1831 e estão entre as mais antigas manifestações culturais do Brasil. Os treinamentos buscam alinhar todos os detalhes da apresentação e garantir a execução do espetáculo, que reúne dezenas de cavaleiros e uma grande estrutura de apoio.
Segundo o presidente do Clube das Cavalhadas de Franca, Mario de Castro, a preparação já ocorre em ritmo intenso.
“Já iniciamos os treinos a cavalo e o condicionamento da tropa e dos cavaleiros. Estamos trabalhando a todo vapor para apresentar mais uma vez esse belíssimo espetáculo. É uma alegria perceber que a população está abraçando cada vez mais essa tradição. Muita gente tem nos procurado para conhecer, participar e fazer parte dessa família que são as Cavalhadas”, afirmou.
Cuidados com os cavalos
Além dos ensaios do elenco, a organização mantém uma rotina de preparação dos cavalos que participam da encenação. Ao todo, 27 animais estarão em pista: 12 montados pelos cavaleiros mouros, 12 pelos cristãos, além dos cavalos dos dois príncipes e da princesa. O evento também conta com animais reservas.
De acordo com Mario de Castro, os cavalos recebem acompanhamento durante todo o ano e, nas semanas que antecedem o espetáculo, permanecem no Parque Fernando Costa, onde recebem alimentação adequada e demais cuidados voltados ao bem-estar.
“São animais tratados com todo carinho e respeito. Eles são os artistas do espetáculo e recebem todos os cuidados que merecem. Depois dos treinos, tomam banho, recebem cuidados com a pelagem e uma alimentação de alta qualidade. Nosso compromisso é preservar o bem-estar deles em primeiro lugar”, destacou.
Programação e ensaios
Inspiradas nas tradicionais cavalhadas portuguesas, as apresentações retratam simbolicamente os confrontos entre mouros e cristãos durante o período medieval.
A programação terá início no sábado, 1º de agosto, às 20h, com a Cerimônia dos Encamisados. No domingo, 2, a partir das 14h, será realizada a Batalha Simbólica entre Mouros e Cristãos, seguida pelo Torneio de Habilidades.
Os ensaios são abertos ao público e acontecem às terças e quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9h, no Parque de Exposições Fernando Costa.
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