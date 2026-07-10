A Escola de Futebol da Associação Sabesp premiou 200 atletas pelo desempenho escolar durante a 14ª edição do Troféu Bom de Nota, realizada na última segunda-feira, 6, no ginásio da instituição, em Franca. A iniciativa reconhece os alunos que se destacaram nos estudos com base no boletim escolar completo do ano anterior.

Criado em 2011, o Troféu Bom de Nota utiliza o futebol como ferramenta de incentivo ao desempenho acadêmico. Nesta edição, os 200 estudantes homenageados receberam troféus em reconhecimento aos resultados obtidos na escola.

Idealizador do projeto e diretor da escola de futebol da Associação Sabesp, Fabiano Pradela, afirmou que a premiação estimula os atletas a manterem boas notas ao longo do ano letivo.