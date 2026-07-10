A Escola de Futebol da Associação Sabesp premiou 200 atletas pelo desempenho escolar durante a 14ª edição do Troféu Bom de Nota, realizada na última segunda-feira, 6, no ginásio da instituição, em Franca. A iniciativa reconhece os alunos que se destacaram nos estudos com base no boletim escolar completo do ano anterior.
Criado em 2011, o Troféu Bom de Nota utiliza o futebol como ferramenta de incentivo ao desempenho acadêmico. Nesta edição, os 200 estudantes homenageados receberam troféus em reconhecimento aos resultados obtidos na escola.
Idealizador do projeto e diretor da escola de futebol da Associação Sabesp, Fabiano Pradela, afirmou que a premiação estimula os atletas a manterem boas notas ao longo do ano letivo.
“Entregar esse troféu é uma grande satisfação, pois utilizamos o futebol como um instrumento de incentivo aos estudos. Os atletas passam a se empenhar ainda mais na escola para sempre participar da premiação”, destacou.
Esporte e educação
O presidente da Associação Sabesp de Franca, Denilson Assaid Ruys, ressaltou a importância da união entre esporte e educação na formação dos jovens.
“A Associação Sabesp tem um carinho enorme por este evento. Esporte e educação andando juntos são fundamentais para construirmos um país melhor”, afirmou.
A cerimônia contou ainda com a presença do presidente estadual da Associação Sabesp, Pérsio Faulim de Menezes, que participou da entrega dos troféus aos atletas.
“Viajei mais de 400 quilômetros para prestigiar essas crianças e adolescentes que batem um bolão nos campos e também nas salas de aula. É uma satisfação muito grande estar aqui vendo o brilho nos olhos dos homenageados e de seus pais, todos orgulhosos”, ressaltou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.