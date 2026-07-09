09 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Motorista avança sinal de pare e deixa dois feridos em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Gol passou direto pela sinalização de Pare
Gol passou direto pela sinalização de Pare

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 9, no cruzamento da rua Ana Carolina Ferreira Arantes, no Residencial José de Carlos, na zona Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma motorista desrespeita a sinalização de parada obrigatória e provoca a colisão.

Nas imagens, é possível ver um Volkswagen Gol seguindo pela Rua Ana Carolina Ferreira Arantes quando a condutora avança o sinal de pare, que está devidamente sinalizado tanto no solo quanto por placas instaladas no cruzamento.

Na sequência, o veículo atinge um Chevrolet Celta que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, o motorista e a passageira do Corsa ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o atendimento da ocorrência e registrou o boletim.

Moradores da região afirmam que o cruzamento é palco frequente de acidentes. Segundo eles, na manhã desta quarta-feira, 8, uma colisão com a mesma dinâmica foi registrada no local. Na ocasião, apesar dos danos aos veículos, ninguém ficou ferido. 

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários