Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 9, no cruzamento da rua Ana Carolina Ferreira Arantes, no Residencial José de Carlos, na zona Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma motorista desrespeita a sinalização de parada obrigatória e provoca a colisão.

Nas imagens, é possível ver um Volkswagen Gol seguindo pela Rua Ana Carolina Ferreira Arantes quando a condutora avança o sinal de pare, que está devidamente sinalizado tanto no solo quanto por placas instaladas no cruzamento.

Na sequência, o veículo atinge um Chevrolet Celta que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, o motorista e a passageira do Corsa ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde das vítimas não foi informado.