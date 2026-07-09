Uma perseguição pelas ruas da Vila Santa Cruz terminou em morte na noite de quarta-feira, 8, em Franca. Alexsander Mota, de 33 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 9, após ser atropelado por uma SUV durante uma perseguição que foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Alexsander seria suspeito de ter participado de um furto nas proximidades da Vila Santa Cruz e do bairro São José. Após ser percebido por um morador, ele e outro homem passaram a ser perseguidos por ocupantes de uma SUV.

Imagens de monitoramento mostram dois homens correndo pela rua enquanto uma SUV preta surge logo atrás. Em determinado momento, o veículo aparenta tentar alcançar os dois.