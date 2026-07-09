Uma perseguição pelas ruas da Vila Santa Cruz terminou em morte na noite de quarta-feira, 8, em Franca. Alexsander Mota, de 33 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 9, após ser atropelado por uma SUV durante uma perseguição que foi registrada por câmeras de segurança.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Alexsander seria suspeito de ter participado de um furto nas proximidades da Vila Santa Cruz e do bairro São José. Após ser percebido por um morador, ele e outro homem passaram a ser perseguidos por ocupantes de uma SUV.
Imagens de monitoramento mostram dois homens correndo pela rua enquanto uma SUV preta surge logo atrás. Em determinado momento, o veículo aparenta tentar alcançar os dois.
Testemunhas relataram que, durante a perseguição, era possível ouvir pessoas gritando “pega ladrão”.
Pouco depois, um dos homens é atingido pelo veículo.
Socorrido consciente, mas não resistiu
Com o impacto, Alexsander sofreu fratura no fêmur e outros ferimentos graves.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.
Segundo apurado pela reportagem, Alexsander chegou ao hospital consciente, mas bastante agitado.
Aos socorristas, ele informou que mora no Jardim Aeroporto, que estava na casa de amigos e disse não saber o que havia acontecido.
Durante o atendimento médico às fraturas sofridas no atropelamento, ele apresentou uma parada cardíaca e morreu na unidade hospitalar.
Caso será investigado
Um boletim de ocorrência foi registrado e as circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica da perseguição, a participação dos envolvidos e as circunstâncias que levaram ao atropelamento fatal.
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