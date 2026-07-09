O projeto Brincando com o Balé, desenvolvido pela Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, tem transformado a vida de centenas de crianças e adolescentes em Franca por meio da dança. Criada após o sucesso do projeto Brincando com a Música, iniciado em 2008, a iniciativa oferece aulas gratuitas de balé clássico e alia a formação artística ao desenvolvimento humano dos participantes.
Mais do que ensinar técnicas da dança, o projeto busca desenvolver postura, coordenação motora, musicalidade, disciplina, equilíbrio e expressão corporal, além de fortalecer a autoestima, a convivência social e os valores das crianças atendidas.
Atualmente, o Brincando com o Balé conta com 216 alunos, distribuídos em quatro polos: os centros comunitários dos bairros Aeroporto 1, Aeroporto 3, Santo Efigênia e o CEU do Leporace. As aulas são ministradas pelas professoras Aline e Ana Beatriz.
As apresentações de encerramento acontecem nesta quinta-feira, 9, em duas sessões, às 18h30 e 20h, no Teatro Municipal, reunindo alunos, familiares e a comunidade para prestigiar o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano.
O projeto foi idealizado pelo vereador Claudinei da Rocha e por Davi Cardoso. Atualmente, Claudinei atua como voluntário e segue apoiando as ações da entidade.
A Associação Amigos Solidários é presidida por Fernando de Oliveira Campos e também mantém o projeto Brincando com a Música, além de administrar cinco creches, localizadas em Franca - nos bairros Aeroporto e Pacaembu - e em Ribeirão Preto.
Na área musical, a entidade atende 236 crianças, que também se apresentarão no espetáculo "Uma Noite de Música Clássica", marcado para o próximo 14 de julho, às 20 horas, no teatro.
Segundo a organização, as inscrições para novas vagas dos projetos Brincando com o Balé e Brincando com a Música devem ser abertas no fim de agosto, oferecendo mais uma oportunidade para crianças e adolescentes ingressarem gratuitamente nas atividades culturais promovidas pela associação.
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