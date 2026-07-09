O projeto Brincando com o Balé, desenvolvido pela Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, tem transformado a vida de centenas de crianças e adolescentes em Franca por meio da dança. Criada após o sucesso do projeto Brincando com a Música, iniciado em 2008, a iniciativa oferece aulas gratuitas de balé clássico e alia a formação artística ao desenvolvimento humano dos participantes.

Mais do que ensinar técnicas da dança, o projeto busca desenvolver postura, coordenação motora, musicalidade, disciplina, equilíbrio e expressão corporal, além de fortalecer a autoestima, a convivência social e os valores das crianças atendidas.

Atualmente, o Brincando com o Balé conta com 216 alunos, distribuídos em quatro polos: os centros comunitários dos bairros Aeroporto 1, Aeroporto 3, Santo Efigênia e o CEU do Leporace. As aulas são ministradas pelas professoras Aline e Ana Beatriz.