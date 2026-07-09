09 de julho de 2026
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TRAUMATISMO CRANIANO

Idoso é arremessado contra para-brisa ao ser atropelado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Para-brisa do carro ficou destruído após atropelamento de idoso
Para-brisa do carro ficou destruído após atropelamento de idoso

Um idoso de 73 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quarta-feira, 8, na Chácara São Paulo, na região Oeste de Franca. Com a força do impacto, a vítima foi lançada contra o para-brisa de um carro, que ficou destruído, antes de cair no asfalto.

O acidente aconteceu na rua Alaíde de Paula Vieira.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o idoso tentou atravessar a via repentinamente quando foi atingido pelo veículo.

O impacto foi tão forte que o homem foi arremessado sobre o carro, atingindo o para-brisa, que ficou completamente danificado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima com traumatismo craniano moderado. Apesar da gravidade dos ferimentos, o idoso estava consciente no momento do atendimento.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico.

Mulher e bebê escapam sem ferimentos

No veículo estavam uma mulher e um bebê. Apesar dos danos causados pela colisão, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.

A cena chamou a atenção de moradores da região, que relataram problemas na iluminação pública do trecho onde ocorreu o atropelamento.

Segundo eles, uma das luminárias do poste estava queimada, o que teria deixado a rua mais escura e prejudicado a visibilidade no momento do acidente.

Polícia registrou a ocorrência

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do atropelamento.

As causas do acidente deverão ser esclarecidas a partir dos levantamentos realizados pelas autoridades.

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