Um idoso de 73 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quarta-feira, 8, na Chácara São Paulo, na região Oeste de Franca. Com a força do impacto, a vítima foi lançada contra o para-brisa de um carro, que ficou destruído, antes de cair no asfalto.
O acidente aconteceu na rua Alaíde de Paula Vieira.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, o idoso tentou atravessar a via repentinamente quando foi atingido pelo veículo.
O impacto foi tão forte que o homem foi arremessado sobre o carro, atingindo o para-brisa, que ficou completamente danificado.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima com traumatismo craniano moderado. Apesar da gravidade dos ferimentos, o idoso estava consciente no momento do atendimento.
Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico.
Mulher e bebê escapam sem ferimentos
No veículo estavam uma mulher e um bebê. Apesar dos danos causados pela colisão, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.
A cena chamou a atenção de moradores da região, que relataram problemas na iluminação pública do trecho onde ocorreu o atropelamento.
Segundo eles, uma das luminárias do poste estava queimada, o que teria deixado a rua mais escura e prejudicado a visibilidade no momento do acidente.
Polícia registrou a ocorrência
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do atropelamento.
As causas do acidente deverão ser esclarecidas a partir dos levantamentos realizados pelas autoridades.
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