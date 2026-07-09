Um idoso de 73 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta quarta-feira, 8, na Chácara São Paulo, na região Oeste de Franca. Com a força do impacto, a vítima foi lançada contra o para-brisa de um carro, que ficou destruído, antes de cair no asfalto.

O acidente aconteceu na rua Alaíde de Paula Vieira.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o idoso tentou atravessar a via repentinamente quando foi atingido pelo veículo.