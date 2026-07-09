09 de julho de 2026
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PREVISÃO

Franca terá dias de sol e calor até domingo; chuva pode voltar

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Leonardo de Oliveira/GCN
Céu de Franca visto da zona oeste da cidade
Céu de Franca visto da zona oeste da cidade

Os moradores de Franca devem ter tempo firme e temperaturas em elevação até domingo, 12, de acordo com a previsão da Climatempo. A tendência é de dias ensolarados, manhãs frias e tardes cada vez mais quentes, com possibilidade de retorno da chuva apenas no fim do domingo.

Nesta quinta-feira, 9, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. A manhã foi a mais fria do mês, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com 12,7°C. A máxima deve ser de 26°C, enquanto a umidade relativa do ar cai durante a tarde, exigindo atenção com a hidratação.

Na sexta-feira, 10, o tempo permanece estável. A previsão indica nevoeiro nas primeiras horas da manhã, seguido de predomínio de sol ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 12°C e 27°C, sem expectativa de chuva.

Já no sábado, 11, o calor ganha força. A mínima prevista é de 12°C e a máxima pode chegar aos 28°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia, mas não há previsão de precipitação.

No domingo, 12, os termômetros devem marcar entre 14°C e 27°C. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, indicando uma mudança nas condições do tempo para o encerramento do fim de semana.

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