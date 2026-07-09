Os moradores de Franca devem ter tempo firme e temperaturas em elevação até domingo, 12, de acordo com a previsão da Climatempo. A tendência é de dias ensolarados, manhãs frias e tardes cada vez mais quentes, com possibilidade de retorno da chuva apenas no fim do domingo.

Nesta quinta-feira, 9, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. A manhã foi a mais fria do mês, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com 12,7°C. A máxima deve ser de 26°C, enquanto a umidade relativa do ar cai durante a tarde, exigindo atenção com a hidratação.

Na sexta-feira, 10, o tempo permanece estável. A previsão indica nevoeiro nas primeiras horas da manhã, seguido de predomínio de sol ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 12°C e 27°C, sem expectativa de chuva.