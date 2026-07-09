Um jovem de 19 anos teve a motocicleta furtada na noite desta quarta-feira, 8, em frente à casa da família, na região do Jardim Elimar, em Franca. Segundo relato da mãe, o veículo havia sido financiado recentemente e apenas 14 parcelas haviam sido pagas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a motocicleta foi levada da rua Amélia Cortês Valerine. O caso foi registrado como furto de veículo e será investigado.

A mãe contou que a família estava dentro de casa quando o crime aconteceu. Cerca de dez minutos depois, o rapaz saiu para utilizar a moto e percebeu que ela já havia desaparecido.