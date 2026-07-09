Um jovem de 19 anos teve a motocicleta furtada na noite desta quarta-feira, 8, em frente à casa da família, na região do Jardim Elimar, em Franca. Segundo relato da mãe, o veículo havia sido financiado recentemente e apenas 14 parcelas haviam sido pagas.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a motocicleta foi levada da rua Amélia Cortês Valerine. O caso foi registrado como furto de veículo e será investigado.
A mãe contou que a família estava dentro de casa quando o crime aconteceu. Cerca de dez minutos depois, o rapaz saiu para utilizar a moto e percebeu que ela já havia desaparecido.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de dois suspeitos. Segundo a família, um deles chegou de bicicleta, enquanto o outro tentou levar a motocicleta. As gravações indicam que o veículo não chegou a ser ligado durante a fuga, sendo empurrado pela rua.
Por causa disso, familiares e amigos passaram a noite inteira procurando a motocicleta em uma área de mata próxima à residência. A suspeita é de que os criminosos tenham escondido o veículo nas imediações para buscá-lo posteriormente.
"Estamos desesperados. Passamos a noite inteira andando no meio da mata procurando. Meu filho está arrasado, porque não pagou nem metade da moto ainda", relatou a mãe.
Até a publicação desta reportagem, a motocicleta não havia sido localizada. A Polícia Civil investiga o caso e qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo pode ser comunicada à polícia pelos telefones 190 ou 181, de forma anônima.
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