Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:
Nome: José Américo Filho
Idade: 88 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Manuel Nonato Filho
Idade: 97 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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