Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:

Nome: José Américo Filho

Idade: 88 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Manuel Nonato Filho

Idade: 97 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h