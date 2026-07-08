Morreu aos 89 anos o advogado, professor e juiz de Direito aposentado Antônio Thales Gouvêa Russo. A morte foi comunicada nesta quarta-feira, 8, pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – 13ª Subseção de Franca, que manifestou solidariedade aos familiares e amigos e informou que não haverá velório. O corpo será cremado.

A nota de pesar foi divulgada pela presidente da 13ª Subseção da OAB de Franca, Luiza Gomes Gouvêa, que lamentou a morte e transmitiu condolências, especialmente aos filhos de Antônio Thales, os advogados Marlo Russo e Juliana Sousa Gouvêa Russo.

Segundo a entidade, Antônio Thales Gouvêa Russo construiu uma trajetória como advogado, professor e juiz de Direito aposentado, deixando sua contribuição à área jurídica.