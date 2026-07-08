Morreu aos 89 anos o advogado, professor e juiz de Direito aposentado Antônio Thales Gouvêa Russo. A morte foi comunicada nesta quarta-feira, 8, pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – 13ª Subseção de Franca, que manifestou solidariedade aos familiares e amigos e informou que não haverá velório. O corpo será cremado.
A nota de pesar foi divulgada pela presidente da 13ª Subseção da OAB de Franca, Luiza Gomes Gouvêa, que lamentou a morte e transmitiu condolências, especialmente aos filhos de Antônio Thales, os advogados Marlo Russo e Juliana Sousa Gouvêa Russo.
Segundo a entidade, Antônio Thales Gouvêa Russo construiu uma trajetória como advogado, professor e juiz de Direito aposentado, deixando sua contribuição à área jurídica.
A causa da morte não foi divulgada.
Trajetória no Direito e na educação
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 1960, Antônio Thales também era graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia de Passos (MG). Em 2001, concluiu o mestrado em Unifran (Direito pela Universidade de Franca).
Aprovado em concurso público para o Ministério Público de Minas Gerais, em 1961, chegou a ser nomeado para a comarca de Ibiraci (MG), mas não assumiu o cargo. Em seguida, integrou o Departamento Jurídico da Polícia Militar de Minas Gerais, onde atuou até 1963.
Posteriormente, dirigiu o Ginásio Estadual de São Tomás de Aquino (MG), município em que também lecionou, exerceu a advocacia e prestou serviços como advogado da Prefeitura. Mais tarde, passou a integrar o corpo docente da Faculdade de Filosofia de Passos.
Magistratura e magistério
Em 1969, ingressou na magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, carreira que exerceu por duas décadas, aposentando-se como juiz de Direito em agosto de 1989.
Ainda durante a magistratura, iniciou sua trajetória como professor da Faculdade de Direito de Franca, em 1984, instituição onde permaneceu formando gerações de profissionais. Após a aposentadoria, retomou a advocacia e conciliou a atuação profissional com o magistério superior, com experiência voltada principalmente ao Direito Privado.
Homenagens
Após a divulgação da notícia, amigos, ex-alunos e profissionais do Direito utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar a trajetória de Antônio Thales.
“Excelente juiz e advogado, é um ser humano excepcional. Deus o ampare e conforte todos os familiares”, disse o advogado Jesiel Martiniano.
Outra publicação ressaltou o seu legado. “O Dr. Thales deixa uma marca indelével na advocacia. Sua trajetória, pautada pela ética e por uma inteligência jurídica rara, é um exemplo que seguirá inspirando gerações”, afirmou o advogado Mansur Jorge Said Filho.
Ex-alunos também recordaram a convivência em sala de aula. Em uma das mensagens, a empresária e advogada Amélia Castro falou do carinho que tinha pelo docente. “Meu professor na FDF, adorava ele, meus sentimentos.”
Despedida
A OAB de Franca informou que não haverá velório e que o corpo será cremado.
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