Foi identificada como Bruna Aparecida de Lima, de 31 anos, a médica que morreu na tarde desta quarta-feira, 8, em um acidente na rodovia MG-444, entre os municípios de Cássia (MG) e Capetinga (MG), a cerca de 40 quilômetros de Franca. A colisão também deixou cinco pessoas com ferimentos leves.

A médica era de Vazante (MG). As causas do acidente serão investigadas.

Médica morreu no local

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bruna dirigia no sentido de Cássia quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão e atingiu a lateral de um veículo que seguia no sentido oposto.