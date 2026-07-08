09 de julho de 2026
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LUTO

Médica é a vítima fatal de batida entre Cássia e Capetinga

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Local do acidente entre Cássia e Capetinga, na MG-444; vítima fatal Bruna Aparecida de Lima
Local do acidente entre Cássia e Capetinga, na MG-444; vítima fatal Bruna Aparecida de Lima

Foi identificada como Bruna Aparecida de Lima, de 31 anos, a médica que morreu na tarde desta quarta-feira, 8, em um acidente na rodovia MG-444, entre os municípios de Cássia (MG) e Capetinga (MG), a cerca de 40 quilômetros de Franca. A colisão também deixou cinco pessoas com ferimentos leves.

A médica era de Vazante (MG). As causas do acidente serão investigadas.

Médica morreu no local

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bruna dirigia no sentido de Cássia quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão e atingiu a lateral de um veículo que seguia no sentido oposto.

Após a colisão, o carro conduzido pela médica rodou na pista e bateu contra a mureta de proteção de uma ponte. Com a força do impacto, o veículo ficou sobre a estrutura e quase caiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da motorista, mas Bruna morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Convocada após aprovação em concurso

Bruna Aparecida de Lima era médica e havia sido recentemente convocada para atuar no município de Cássia após ser aprovada em concurso público.

Cinco pessoas ficaram feridas

No outro veículo estavam cinco ocupantes. Todos sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital de Cássia.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista permaneceu parcialmente interditada e foi liberada após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate.

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