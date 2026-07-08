Foi identificada como Bruna Aparecida de Lima, de 31 anos, a médica que morreu na tarde desta quarta-feira, 8, em um acidente na rodovia MG-444, entre os municípios de Cássia (MG) e Capetinga (MG), a cerca de 40 quilômetros de Franca. A colisão também deixou cinco pessoas com ferimentos leves.
A médica era de Vazante (MG). As causas do acidente serão investigadas.
Médica morreu no local
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Bruna dirigia no sentido de Cássia quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a contramão e atingiu a lateral de um veículo que seguia no sentido oposto.
Após a colisão, o carro conduzido pela médica rodou na pista e bateu contra a mureta de proteção de uma ponte. Com a força do impacto, o veículo ficou sobre a estrutura e quase caiu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da motorista, mas Bruna morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
Convocada após aprovação em concurso
Bruna Aparecida de Lima era médica e havia sido recentemente convocada para atuar no município de Cássia após ser aprovada em concurso público.
Cinco pessoas ficaram feridas
No outro veículo estavam cinco ocupantes. Todos sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital de Cássia.
Durante o atendimento da ocorrência, a pista permaneceu parcialmente interditada e foi liberada após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate.
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