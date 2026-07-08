Um motociclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 8, após ser atingido por um carro que realizava uma conversão proibida na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento e ocorreu quando o motorista iniciou a manobra para acessar a rua Rondônia sem perceber a aproximação da motocicleta.
As imagens mostram o trânsito fluindo normalmente pela avenida quando um primeiro carro fez uma conversão proibida para entrar na rua Rondônia. Na sequência, um segundo veículo tentou realizar a mesma manobra.
Ao iniciar a conversão, o motorista não percebeu a aproximação do motociclista e atingiu a motocicleta. Com o impacto, o condutor foi arremessado ao solo e sofre ferimentos leves.
Atendimento
A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e adotou as providências cabíveis.
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