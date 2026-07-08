08 de julho de 2026
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AVENIDA BRASIL

Carro faz conversão proibida e derruba motociclista; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro atingindo motociclista durante conversão proibida na avenida Brasil, em Franca
Carro atingindo motociclista durante conversão proibida na avenida Brasil, em Franca

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 8, após ser atingido por um carro que realizava uma conversão proibida na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento e ocorreu quando o motorista iniciou a manobra para acessar a rua Rondônia sem perceber a aproximação da motocicleta.

As imagens mostram o trânsito fluindo normalmente pela avenida quando um primeiro carro fez uma conversão proibida para entrar na rua Rondônia. Na sequência, um segundo veículo tentou realizar a mesma manobra.

Ao iniciar a conversão, o motorista não percebeu a aproximação do motociclista e atingiu a motocicleta. Com o impacto, o condutor foi arremessado ao solo e sofre ferimentos leves.

Atendimento

A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e adotou as providências cabíveis.

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