A Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental apreenderam quatro embarcações, dois aparelhos celulares e documentos fiscais e contábeis durante a Operação Areia Negra, realizada nesta quarta-feira, 8, na Represa de Volta Grande, na região de Aramina, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Três pessoas foram conduzidas para a adoção das medidas de polícia judiciária.
A operação contou com a participação da Polícia Militar Ambiental de São Paulo e da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais e integrou a Operação Feriado 9 de Julho.
Investigação e fiscalização
Segundo a Polícia Ambiental, a ação teve como objetivo apoiar uma investigação sobre um possível esquema de extração irregular de areia na represa, além de intensificar a fiscalização ambiental na região.
Durante a operação, equipes dos dois estados realizaram vistorias para verificar a ocorrência de possíveis crimes ambientais relacionados à atividade de mineração, incluindo danos à fauna e à flora.
Análise técnica
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, até o momento não foram constatadas infrações administrativas de competência da corporação. Ainda assim, será realizada uma análise técnica com o uso de imagens de satélite e softwares de georreferenciamento para identificar possíveis desmatamentos ou intervenções irregulares na área.
Caso sejam encontradas irregularidades relacionadas ao licenciamento ambiental da atividade, as informações serão encaminhadas ao órgão ambiental competente para análise e adoção das medidas cabíveis.
Segundo a Polícia Militar Ambiental, a operação reforça a atuação integrada entre a Polícia Federal e as polícias ambientais de São Paulo e Minas Gerais no combate aos crimes ambientais e na preservação dos recursos naturais da região.
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