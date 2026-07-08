A Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental apreenderam quatro embarcações, dois aparelhos celulares e documentos fiscais e contábeis durante a Operação Areia Negra, realizada nesta quarta-feira, 8, na Represa de Volta Grande, na região de Aramina, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Três pessoas foram conduzidas para a adoção das medidas de polícia judiciária.

A operação contou com a participação da Polícia Militar Ambiental de São Paulo e da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais e integrou a Operação Feriado 9 de Julho.

Investigação e fiscalização

Segundo a Polícia Ambiental, a ação teve como objetivo apoiar uma investigação sobre um possível esquema de extração irregular de areia na represa, além de intensificar a fiscalização ambiental na região.