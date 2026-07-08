08 de julho de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Dois ficam feridos após batida entre motocicletas na São Vicente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Ambulâncias durante o atendimento às vítimas do acidente em Franca
Ambulâncias durante o atendimento às vítimas do acidente em Franca

Dois motociclistas ficaram feridos no fim da tarde desta quarta-feira, 8, após se envolverem em um acidente na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na Zona Sul de Franca. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu quando um dos condutores, ao sair da rua Professora Ambrosina Veloso Ribeiro, não teria respeitado o sinal de parada obrigatória e foi atingido por outra motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto da batida, os dois motociclistas foram arremessados ao chão. O condutor que, conforme a Polícia Militar, teria provocado o acidente sofreu uma fratura no braço. Já o outro envolvido teve apenas escoriações.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro às vítimas. O motociclista com fratura foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, enquanto o outro recebeu atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

A Polícia Militar também esteve no local para controlar a situação e registrar a ocorrência.

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