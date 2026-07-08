Dois motociclistas ficaram feridos no fim da tarde desta quarta-feira, 8, após se envolverem em um acidente na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na Zona Sul de Franca. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu quando um dos condutores, ao sair da rua Professora Ambrosina Veloso Ribeiro, não teria respeitado o sinal de parada obrigatória e foi atingido por outra motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto da batida, os dois motociclistas foram arremessados ao chão. O condutor que, conforme a Polícia Militar, teria provocado o acidente sofreu uma fratura no braço. Já o outro envolvido teve apenas escoriações.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro às vítimas. O motociclista com fratura foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, enquanto o outro recebeu atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.