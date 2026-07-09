A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta quinta-feira, 9, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno. A concentração dos participantes está marcada para as 19h15, no Poliesportivo, com saída logo após o encontro.

O trajeto terá início no Poliesportivo e seguirá pelas avenidas Dr. Ismael Alonso y Alonso, Adhemar de Barros, Brasil e Presidente Vargas. Na sequência, os ciclistas passarão pelas ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, no Centro, seguindo até a rua Frederico Ozanan, avenida Francisco Quintanilha Ribeiro, com chegada novamente ao Poliesportivo.

A organização orienta que os participantes utilizem equipamentos de segurança durante o percurso, incluindo capacete, luz dianteira e lanterna traseira nas bicicletas.