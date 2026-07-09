09 de julho de 2026
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EM FRANCA

Passeio Ciclístico Noturno reúne participantes neste feriado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Passeio Ciclístico Noturno aconteceu às quintas-feiras, em Franca
Passeio Ciclístico Noturno aconteceu às quintas-feiras, em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta quinta-feira, 9, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno. A concentração dos participantes está marcada para as 19h15, no Poliesportivo, com saída logo após o encontro.

O trajeto terá início no Poliesportivo e seguirá pelas avenidas Dr. Ismael Alonso y Alonso, Adhemar de Barros, Brasil e Presidente Vargas. Na sequência, os ciclistas passarão pelas ruas Dr. Júlio Cardoso e General Osório, no Centro, seguindo até a rua Frederico Ozanan, avenida Francisco Quintanilha Ribeiro, com chegada novamente ao Poliesportivo.

A organização orienta que os participantes utilizem equipamentos de segurança durante o percurso, incluindo capacete, luz dianteira e lanterna traseira nas bicicletas.

Também é recomendado que os ciclistas levem garrafinha de água para garantir a hidratação ao longo da atividade.

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