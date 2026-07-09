Termina às 23h59 desta quinta-feira, 9, o prazo para inscrições nos seis Concursos Públicos abertos pela Prefeitura de Franca para o preenchimento de vagas em 34 funções. De acordo com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, até esta quarta-feira foram registradas 9.390 inscrições, das quais 60% já estão confirmadas e 40% ainda dependem do pagamento da taxa para validação.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato. Antes de concluir o cadastro, o interessado deve ler atentamente o edital, preencher o formulário, conferir as informações e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
O pagamento do boleto deverá ser realizado, impreterivelmente, até sexta-feira, 10, respeitando o horário de expediente bancário. Sem a quitação da taxa dentro do prazo, a inscrição não será confirmada.
Provas em agosto
As provas objetivas dos concursos estão previstas para o dia 2 de agosto. Ao todo, os processos seletivos contemplam oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde alfabetização e ensino fundamental até formação técnica e superior.
Cargos disponíveis
O Concurso Público 04/26 oferece uma vaga para museólogo, com exigência de ensino superior na área e registro no conselho profissional.
O Concurso 05/26 reúne vagas para agente de saúde pública, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de aluno, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
Já o Concurso 06/26 é destinado ao cargo de guarda civil de 1ª classe, com exigência de ensino médio completo.
O Concurso 07/26 contempla vagas para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor, destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto.
Na área da Educação, o Concurso 08/26 oferece oportunidades para pedagogo, professores PEB II de Educação Física, Educação Artística e Inglês, supervisor de ensino e professor PEB I de Educação Básica.
Por fim, o Concurso 09/26 é voltado ao cargo de técnico de enfermagem substituto, destinado a profissionais com curso técnico na área e registro no respectivo conselho.
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