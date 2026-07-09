Termina às 23h59 desta quinta-feira, 9, o prazo para inscrições nos seis Concursos Públicos abertos pela Prefeitura de Franca para o preenchimento de vagas em 34 funções. De acordo com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, até esta quarta-feira foram registradas 9.390 inscrições, das quais 60% já estão confirmadas e 40% ainda dependem do pagamento da taxa para validação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato. Antes de concluir o cadastro, o interessado deve ler atentamente o edital, preencher o formulário, conferir as informações e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

O pagamento do boleto deverá ser realizado, impreterivelmente, até sexta-feira, 10, respeitando o horário de expediente bancário. Sem a quitação da taxa dentro do prazo, a inscrição não será confirmada.

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