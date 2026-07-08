A Prefeitura de Franca informou nesta quarta-feira, 8, que haverá uma interdição temporária no trânsito nesta quinta-feira, 9, das 8h às 12h, em um trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso para a descarga de contêineres que darão suporte às obras de alargamento do Córrego Cubatão. Durante o período, o tráfego na avenida permanecerá liberado nos dois sentidos, com bloqueio apenas das alças de retorno no trecho entre o acesso à avenida Major Nicácio, em frente à FDF (Faculdade de Direito de Franca), e o Viaduto Dona Quita.
A intervenção marca o início da obra, que integra o pacote de combate às enchentes do município. Nesta primeira etapa, serão executados os serviços de implantação da infraestrutura de apoio, incluindo instalação do padrão de energia elétrica, cavalete de água, posicionamento dos contêineres, instalação da placa informativa e dos equipamentos necessários ao acompanhamento técnico dos trabalhos.
Primeira fase da obra
A mobilização de máquinas e equipamentos para o início efetivo das intervenções está prevista para a segunda quinzena de julho. Somente a partir dessa fase passarão a ser implantadas as adequações e alterações permanentes no trânsito das vias próximas ao local.
Com investimento de R$ 10,3 milhões e prazo de execução de 12 meses, a obra contempla serviços de drenagem, aprofundamento e alargamento do canal do córrego Cubatão, no trecho entre a rua Marrey Júnior e o cruzamento com a avenida Sete de Setembro, sob o viaduto da avenida Major Nicácio.
Mudanças no trânsito
Quando os trabalhos entrarem na fase operacional, as duas pontes de retorno sob o viaduto serão totalmente interditadas. A avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso terá estreitamento parcial da pista, mas o fluxo de veículos será mantido.
Motoristas que seguem no sentido Sesc em direção à avenida Champagnat continuarão trafegando normalmente pela avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, sem necessidade de desvios.
Já os condutores que desejarem acessar a região do bairro Santa Cruz deverão utilizar a avenida Major Nicácio, sentido avenida Presidente Vargas, realizando o retorno no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga, onde será implantado um novo conjunto semafórico.
No sentido da avenida Champagnat para o Sesc, haverá apenas estreitamento da pista, sem desvios obrigatórios. Para quem seguir da avenida Champagnat em direção à avenida Presidente Vargas, o trajeto será pela avenida Major Nicácio, sentido bairro Santa Cruz, com retorno no cruzamento da rua José Bartoci, que também receberá nova sinalização semafórica.
Como medida complementar, o retorno localizado no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Filomena Presotto será fechado temporariamente. Segundo a Prefeitura, a intervenção permitirá ampliar a área de acomodação de veículos no novo cruzamento semaforizado, reduzindo filas e melhorando a circulação durante a execução das obras.
A Secretaria de Segurança orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização instalada no local e, sempre que possível, programarem os deslocamentos durante o período das intervenções.
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