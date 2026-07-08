A Prefeitura de Franca informou nesta quarta-feira, 8, que haverá uma interdição temporária no trânsito nesta quinta-feira, 9, das 8h às 12h, em um trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso para a descarga de contêineres que darão suporte às obras de alargamento do Córrego Cubatão. Durante o período, o tráfego na avenida permanecerá liberado nos dois sentidos, com bloqueio apenas das alças de retorno no trecho entre o acesso à avenida Major Nicácio, em frente à FDF (Faculdade de Direito de Franca), e o Viaduto Dona Quita.

A intervenção marca o início da obra, que integra o pacote de combate às enchentes do município. Nesta primeira etapa, serão executados os serviços de implantação da infraestrutura de apoio, incluindo instalação do padrão de energia elétrica, cavalete de água, posicionamento dos contêineres, instalação da placa informativa e dos equipamentos necessários ao acompanhamento técnico dos trabalhos.

Primeira fase da obra

A mobilização de máquinas e equipamentos para o início efetivo das intervenções está prevista para a segunda quinzena de julho. Somente a partir dessa fase passarão a ser implantadas as adequações e alterações permanentes no trânsito das vias próximas ao local.