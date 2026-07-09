A necessidade de preparar a mão de obra para os novos setores que impulsionam a economia de Franca pautou o debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Diante da transformação do mercado de trabalho, marcada pela redução de empregos na indústria calçadista e pelo crescimento de áreas como logística e e-commerce, os participantes apresentaram propostas para ampliar a oferta de vagas e cursos nas Etecs (Escolas Técnicas) e na Fatec (Faculdade de Tecnologia) da cidade.
As respostas foram direcionadas para o fortalecimento da educação profissional como estratégia para acompanhar as mudanças da economia regional. Entre as propostas, estão a criação de novos cursos alinhados às demandas do mercado, ampliação dos investimentos estaduais, melhoria da infraestrutura das unidades de ensino, valorização de profissionais da educação e fortalecimento da articulação entre escolas e empresas para ampliar oportunidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"A economia de Franca está em transição: o calçado encolhe - foram mais de mil empregos com carteira a menos só em 2024 - e a geração de renda passa cada vez mais por áreas como logística e e-commerce. Quem forma esse trabalhador no estado são as Etecs e a Fatec. Como deputado estadual, o que você fará para que as Etecs e a Fatec de Franca ofereçam mais vagas e cursos voltados a logística e e-commerce, preparando o jovem para os empregos que estão surgindo?"
Cristiany de Castro (Republicanos): "Franca sempre soube se reinventar e o futuro dos empregos, na logística e no e-commerce, passa pela formação profissional da Fetecs e Etecs. Como deputada estadual, eu vou atuar junto ao Centro Paula Souza em três compromissos. Ampliar vagas e cursos técnicos conectados com o mercado, valorizar professores e servidores, garantindo melhores condições de trabalho e investir em estruturas, salas, laboratórios, climatização e acessibilidade.
Como presidente estadual das Apaes, eu reforço. Aluno com deficiência e necessidade de suporte tem direito a profissional de apoio desde o primeiro dia de aula. Eu vou lutar para que esse direito saia do papel e aconteça na prática."
Flávia Lancha (PSD): "A economia de Franca está mudando. Calçado continua sendo nossa força e precisa ser valorizado. Mas a logística, e-commerce e tecnologia já criam novas oportunidades.
Como deputada estadual, vou atuar para criar novos cursos junto ao governo do Estado, voltados ao e-commerce, marketing digital e novas tecnologias. Firmar parceria entre escolas e empresas, ampliando estágios e programas de aprendizagem é o caminho. Jovem precisa sair preparado para o mercado de trabalho.
Foi assim que fizemos no Icol, qualificando mais de 7 mil pessoas. Investir em educação profissional é preparar Franca para o futuro."
Marcos Ferreira (PSB): "É importante para a cidade de Franca e região a diversificação econômica, processo pelo qual há expansão de suas fontes de renda, afastando-se da dependência de um único produto, mercado ou setor. Essa estratégia aumenta a resiliência contra crises setoriais, estimula o crescimento do PIB e cria empregos mais qualificados com aumento da massa salarial. Necessário o aumento de recursos públicos estaduais para ampliar vagas e cursos de educação profissionalizante e tecnológica de responsabilidade do Estado.
Para tanto é imprescindível uma maior representatividade regional com relevância política junto à Assembleia Legislativa para disputa do orçamento destinado às Etecs e Fatecs de Franca e região."
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
Alexandre Tabah (Novo), Delegada Graciela (PL) e Professora Priscila (PT) não encaminharam seus vídeos até o encerramento do prazo estabelecido pela organização da campanha.
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