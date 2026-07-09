A necessidade de preparar a mão de obra para os novos setores que impulsionam a economia de Franca pautou o debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Diante da transformação do mercado de trabalho, marcada pela redução de empregos na indústria calçadista e pelo crescimento de áreas como logística e e-commerce, os participantes apresentaram propostas para ampliar a oferta de vagas e cursos nas Etecs (Escolas Técnicas) e na Fatec (Faculdade de Tecnologia) da cidade.

As respostas foram direcionadas para o fortalecimento da educação profissional como estratégia para acompanhar as mudanças da economia regional. Entre as propostas, estão a criação de novos cursos alinhados às demandas do mercado, ampliação dos investimentos estaduais, melhoria da infraestrutura das unidades de ensino, valorização de profissionais da educação e fortalecimento da articulação entre escolas e empresas para ampliar oportunidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: