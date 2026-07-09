O amor foi celebrado em um dia marcado pela emoção em uma instituição de acolhimento em Franca. Depois de transformar uma amizade em namoro, um casal de moradores do Lar São Vicente de Paulo - Nazira de Oliveira Batista, de 65 anos, e Ivanir Antonio Bento, de 70 - oficializou a união em uma cerimônia que reuniu familiares dos noivos, funcionários e os demais idosos residentes do lar, nessa quarta-feira, 8.
Preparado ao longo de semanas, o casamento foi pensado para atender aos desejos do casal. A equipe da instituição organizou a decoração, a trilha sonora e o contato com a família, além de buscar parceiros que tornaram possível a realização da cerimônia.
A noiva também teve um dia especial antes de subir ao altar. Com o apoio de parceiros, ela passou por um salão de beleza, recebeu maquiagem e usou um vestido branco alugado especialmente para a ocasião.
Segundo a coordenadora técnica do lar, Isabella Bernardes, proporcionar esse momento representou mais do que realizar uma festa. O objetivo era permitir que eles vivenciassem um sonho construído ao longo do relacionamento.
Ela contou que a noiva foi acolhida pela instituição em 2020 e o noivo em 2021. A amizade surgiu no dia a dia, evoluiu para um namoro e culminou na cerimônia realizada nesta semana.
A preparação também mobilizou toda a equipe da instituição. De acordo com Isabella, a expectativa era grande por se tratar de uma iniciativa inédita para o lar, e muitos funcionários passaram os últimos dias pensando em cada detalhe para que tudo acontecesse da melhor forma.
“Estamos muito felizes com o evento, a equipe muito empenhada. Nessa noite, acho que poucas pessoas dormiram, ficamos pensando como ia ser para eles, porque é inédito para nós”, disse.
Durante a celebração, familiares dos noivos acompanharam a troca de alianças ao lado dos demais moradores da instituição, que também participaram da cerimônia. O clima foi de comemoração e emoção entre todos os presentes.
O celebrante Cairo Rossi afirmou que essa foi a primeira cerimônia desse tipo que conduziu. Acostumado a realizar casamentos, ele disse que a história do casal o conquistou desde a primeira visita ao lar e destacou o envolvimento da equipe para transformar o sonho em realidade.
“É um casal que me conquistou desde a primeira vez que eu os vi aqui no lar, e eu tenho certeza que a casa inteira está em festa”, comentou.
O noivo Ivanir Bento resumiu o sentimento vivido no grande dia, ao dizer que se sentia feliz e "abençoado". A resposta simples traduziu a emoção de uma cerimônia que ficará marcada na memória do casal, dos familiares, dos demais moradores e de todos que participaram desse momento.
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