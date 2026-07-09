O amor foi celebrado em um dia marcado pela emoção em uma instituição de acolhimento em Franca. Depois de transformar uma amizade em namoro, um casal de moradores do Lar São Vicente de Paulo - Nazira de Oliveira Batista, de 65 anos, e Ivanir Antonio Bento, de 70 - oficializou a união em uma cerimônia que reuniu familiares dos noivos, funcionários e os demais idosos residentes do lar, nessa quarta-feira, 8.

Preparado ao longo de semanas, o casamento foi pensado para atender aos desejos do casal. A equipe da instituição organizou a decoração, a trilha sonora e o contato com a família, além de buscar parceiros que tornaram possível a realização da cerimônia.

A noiva também teve um dia especial antes de subir ao altar. Com o apoio de parceiros, ela passou por um salão de beleza, recebeu maquiagem e usou um vestido branco alugado especialmente para a ocasião.