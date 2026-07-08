Franca realiza nesta quinta-feira, 9, feriado estadual, uma solenidade em homenagem aos voluntários da cidade que lutaram na Revolução Constitucionalista de 1932. A cerimônia será às 8h, na Praça 9 de Julho, no Centro, e marca os 94 anos do movimento.

Ao todo, 700 voluntários de Franca participaram dos combates. Nove deles morreram nas trincheiras: Adriano Cintra, Arnaldo Vilhena, Hermes de Moura Borges, Jayme Aguilar Barbosa, João Batista de Araújo, José Ferreira, José Rufino, Mário Masini e Octacilio Dias Fernandes.

A cerimônia contará com a participação do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Associação Banda Musical de Franca. A programação inclui a entrada dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal, a execução do Hino Nacional, um pronunciamento sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, a chamada de honra aos heróis francanos e a colocação de uma coroa de flores no Monumento ao Soldado Constitucionalista.