Um circuito de câmeras de segurança registrou o momento do acidente entre um Ford Escort e um Hyundai HB20, às 10h56 desta quarta-feira, 8, no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Ângelo Pedro, na região central de Franca.
A motorista do Escort, uma mulher de 30 anos, gestante de 4 meses, avançou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o outro veículo. Ela passou mal após o impacto e foi encaminhada à Santa Casa de Franca para avaliação médica.
Dinâmica do acidente
As imagens mostram que a motorista do Escort não respeitou a placa de "Pare" na ponte sobre o córrego Cubatão e avançou sobre a avenida Ismael Alonso y Alonso. O motorista de aplicativo que conduzia o Hyundai HB20 não conseguiu evitar a colisão.
Com a força do impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados.
Atendimento e trânsito
Por precaução, a gestante foi socorrida por uma equipe de resgate e levada à Santa Casa de Franca para avaliação médica. O motorista do HB20 não sofreu ferimentos.
A batida também provocou vazamento de óleo na pista, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para a limpeza da via. Policiais militares controlaram o trânsito e registraram a ocorrência.
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