08 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VEJA

Vídeo mostra batida com gestante de 4 meses na Alonso y Alonso

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Câmera de segurança registra colisão entre um Escort e um HB20 em Franca
Câmera de segurança registra colisão entre um Escort e um HB20 em Franca

Um circuito de câmeras de segurança registrou o momento do acidente entre um Ford Escort e um Hyundai HB20, às 10h56 desta quarta-feira, 8, no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Ângelo Pedro, na região central de Franca.

A motorista do Escort, uma mulher de 30 anos, gestante de 4 meses, avançou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o outro veículo. Ela passou mal após o impacto e foi encaminhada à Santa Casa de Franca para avaliação médica.

Dinâmica do acidente

As imagens mostram que a motorista do Escort não respeitou a placa de "Pare" na ponte sobre o córrego Cubatão e avançou sobre a avenida Ismael Alonso y Alonso. O motorista de aplicativo que conduzia o Hyundai HB20 não conseguiu evitar a colisão.

Com a força do impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados.

Atendimento e trânsito

Por precaução, a gestante foi socorrida por uma equipe de resgate e levada à Santa Casa de Franca para avaliação médica. O motorista do HB20 não sofreu ferimentos.

A batida também provocou vazamento de óleo na pista, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para a limpeza da via. Policiais militares controlaram o trânsito e registraram a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários