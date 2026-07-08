Um circuito de câmeras de segurança registrou o momento do acidente entre um Ford Escort e um Hyundai HB20, às 10h56 desta quarta-feira, 8, no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Ângelo Pedro, na região central de Franca.

A motorista do Escort, uma mulher de 30 anos, gestante de 4 meses, avançou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com o outro veículo. Ela passou mal após o impacto e foi encaminhada à Santa Casa de Franca para avaliação médica.

Dinâmica do acidente

As imagens mostram que a motorista do Escort não respeitou a placa de "Pare" na ponte sobre o córrego Cubatão e avançou sobre a avenida Ismael Alonso y Alonso. O motorista de aplicativo que conduzia o Hyundai HB20 não conseguiu evitar a colisão.