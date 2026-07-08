A Arteris ViaPaulista estima que cerca de 169 mil veículos trafeguem pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334), no trecho entre Franca e Ribeirão Preto, durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, entre esta quarta-feira, 8, e segunda-feira, 13. Em toda a malha administrada pela concessionária, a expectativa é de circulação de 752 mil veículos, volume cerca de 5% superior ao registrado em dias comuns.

A maior movimentação deve ocorrer já na saída para o feriado.

Operação reforçada

Para atender ao aumento da demanda, a Arteris ViaPaulista reforçará o monitoramento e as equipes operacionais em todo o trecho concedido.