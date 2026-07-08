A Arteris ViaPaulista estima que cerca de 169 mil veículos trafeguem pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334), no trecho entre Franca e Ribeirão Preto, durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, entre esta quarta-feira, 8, e segunda-feira, 13. Em toda a malha administrada pela concessionária, a expectativa é de circulação de 752 mil veículos, volume cerca de 5% superior ao registrado em dias comuns.
A maior movimentação deve ocorrer já na saída para o feriado.
Operação reforçada
Para atender ao aumento da demanda, a Arteris ViaPaulista reforçará o monitoramento e as equipes operacionais em todo o trecho concedido.
O acompanhamento das condições de tráfego será realizado por cerca de 300 câmeras, algumas equipadas com inteligência artificial nas rodovias Anhanguera, Cândido Portinari e Antônio Machado Sant’Anna. Equipes de inspeção também estarão distribuídas ao longo das rodovias.
A estrutura de atendimento contará com 58 viaturas, entre 20 ambulâncias, 15 veículos de inspeção, 12 guinchos leves e sete guinchos pesados para atendimento de ocorrências.
Bases de apoio aos usuários
Os motoristas terão à disposição 20 bases do SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) espalhadas pela malha administrada pela concessionária. As unidades oferecem banheiros, fraldário, água e acesso gratuito à internet por Wi-Fi.
A concessionária orienta os usuários a realizarem a manutenção preventiva dos veículos antes da viagem, respeitarem os limites de velocidade e, sempre que possível, programarem os deslocamentos fora dos horários de maior movimento.
Horários de maior movimento
Na rodovia Cândido Portinari (SP-334), entre Franca e Ribeirão Preto, passando por Batatais, Brodowski e Restinga, a previsão é de circulação de aproximadamente 169 mil veículos durante a operação especial.
Os períodos de maior movimento previstos são:
- Quinta-feira (9): a partir das 10h;
- Sexta-feira (10): tráfego abaixo da média;
- Sábado (11): tráfego normal;
- Domingo (12): a partir das 16h;
- Segunda-feira (13): a partir das 7h.
Para informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 001 1255 ou solicitar atendimento pelo Chatbot da Arteris, no número (16) 3969-8491.
Nas praças de pedágio, serão aceitos pagamentos por tags eletrônicas, tecnologia por aproximação (NFC), dinheiro e cheque no valor da tarifa.
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