Um acidente com vítimas foi registrado na tarde desta quarta-feira, 8, na rodovia MG-444, entre Capetinga e Cássia, em Minas Gerais, a cerca de 40 km de Franca. Até o momento, uma morte foi confirmada. Ainda não há informações oficiais sobre como aconteceu o acidente nem sobre o estado de saúde das demais vítimas.

De acordo com relatos de motoristas que passavam pelo local, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência e o trabalho das equipes de resgate. Os veículos envolvidos no acidente são uma Fiat Strada preta e uma SUV da Mitsubishi prata.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Também não foram divulgadas informações sobre o número total de pessoas envolvidas ou a gravidade dos ferimentos das demais vítimas.