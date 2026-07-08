O resgate de uma mulher, da filha dela e de uma bebê de apenas 15 dias em uma casa no Jardim Aeroporto III, nessa terça-feira, 7, solucionou apenas parte de um caso que continua cercado de perguntas em Franca.

Enquanto um homem foi preso em flagrante no imóvel, investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apuram uma trama que, segundo a própria Polícia Civil, vai além do cárcere privado e pode estar ligada a um homicídio investigado pelos policiais.

As três vítimas haviam desaparecido na manhã de segunda-feira, 6, e permaneceram sob o controle dos criminosos até serem encontradas na quarta-feira, 7, após uma denúncia anônima levar os policiais até o imóvel.