O resgate de uma mulher, da filha dela e de uma bebê de apenas 15 dias em uma casa no Jardim Aeroporto III, nessa terça-feira, 7, solucionou apenas parte de um caso que continua cercado de perguntas em Franca.
Enquanto um homem foi preso em flagrante no imóvel, investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apuram uma trama que, segundo a própria Polícia Civil, vai além do cárcere privado e pode estar ligada a um homicídio investigado pelos policiais.
As três vítimas haviam desaparecido na manhã de segunda-feira, 6, e permaneceram sob o controle dos criminosos até serem encontradas na quarta-feira, 7, após uma denúncia anônima levar os policiais até o imóvel.
Os celulares das vítimas foram retirados pelos criminosos, impedindo qualquer contato com familiares ou pedido de socorro.
Mas um detalhe revelado pela investigação ampliou o mistério em torno do caso. Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm ligação com uma mulher suspeita de participação no homicídio que já era investigado pela especializada. O grau de parentesco não foi divulgado.
Quando os policiais chegaram ao imóvel onde a família era mantida, um homem tentou escapar. "Ele quebrou o celular, pulou o muro e partiu para cima dos policiais. Precisou ser imobilizado", afirmou o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva.
O suspeito, que deixou recentemente o sistema prisional e possui antecedentes por tráfico, furto e roubo, alegou que estava no local para vender botinas. A versão foi descartada pelos investigadores.
A peça que ainda falta
Apesar do resgate das três vítimas, um dos principais enigmas do caso continua sem resposta - pelo menos, não foi divulgada. A Polícia Civil confirmou que recebeu informações sobre uma quarta pessoa que também teria sido alvo dos sequestradores.
"A investigação ainda está em andamento e não posso dar mais detalhes, mas o que podemos dizer é que esse sequestro está relacionado a outro homicídio que já estamos investigando. Temos a informação de uma quarta vítima envolvida nesse sequestro, mas até o momento não temos informações sobre o paradeiro dela", declarou o delegado, na terça-feira.
A proprietária da residência onde as vítimas foram encontradas foi identificada e prestaria esclarecimentos à Polícia Civil.
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