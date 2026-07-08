08 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

'Perícia vai apontar o que realmente aconteceu', diz delegado

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Delegado Eduardo Lopes Bonfim durante entrevista; ao lado, a vítima fatal Igor Felipe Galvão, de 29 anos
Delegado Eduardo Lopes Bonfim durante entrevista; ao lado, a vítima fatal Igor Felipe Galvão, de 29 anos

O delegado Eduardo Lopes Bonfim informou, em entrevista nesta quarta-feira, 8, que a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia técnica para esclarecer as causas do acidente de trabalho que provocou a morte de Igor Felipe Galvão, de 29 anos, em Patrocínio Paulista. O jovem sofreu queimaduras em cerca de 70% do corpo após uma reação química durante a higienização de uma tubulação, atividade que fazia parte de suas funções.

O acidente aconteceu no dia 24 de junho, na usina da Jussara, enquanto Igor Felipe Galvão realizava a higienização de uma tubulação. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros ainda nas dependências da empresa, e o trabalhador foi encaminhado inicialmente à Santa Casa de Patrocínio Paulista. Devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internado até morrer na última segunda-feira, 6.

Perícia vai apontar as causas

Segundo o delegado, Igor realizava um procedimento que já executava rotineiramente quando lançou um produto químico no interior da tubulação. Nesse momento, ocorreu uma reação química que fez o líquido retornar em sua direção.

Com o impacto, o trabalhador sofreu queimaduras em aproximadamente 70% do corpo. De acordo com a Polícia Civil, até a máscara de proteção utilizada por ele foi danificada, embora estivesse usando corretamente os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

"A perícia vai apontar o que realmente aconteceu", afirmou o delegado Eduardo Bonfim.

Investigações seguem em andamento

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e aguarda o laudo da perícia técnica, que deverá esclarecer o que provocou a reação química e se houve alguma irregularidade no procedimento.

A empresa também abriu uma investigação interna para apurar as causas do acidente. 

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