O feriado estadual de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, vai alterar o funcionamento do comércio e de diversos serviços públicos em Franca nesta quinta-feira, 9.
A principal mudança atinge as lojas de rua. Segundo comunicado divulgado pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), não houve acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Franca e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca para o funcionamento no feriado. Com isso, o comércio francano não está autorizado a abrir as portas nesta quinta-feira.
O Franca Shopping terá funcionamento parcial durante o feriado. A praça de alimentação abrirá das 12h às 22h. As lojas funcionarão das 14h às 20h, enquanto o parque Gamestation atenderá das 12h às 21h45.
Bancos fecham; Pix segue normalmente
As agências bancárias não terão atendimento presencial nesta quinta-feira em todo o Estado de São Paulo. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), contas e boletos com vencimento no feriado poderão ser pagos na sexta-feira, 10, sem cobrança de juros ou multa.
As transferências via Pix funcionarão normalmente durante todo o dia. Já os caixas eletrônicos poderão operar conforme a decisão de cada instituição financeira.
Serviços públicos terão terão mudanças
Os postos do Poupatempo estarão fechados no feriado e retomam o atendimento normal na sexta-feira. Os serviços digitais continuarão disponíveis pela internet e pelos aplicativos.
O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca não funcionará na quinta-feira, voltando a atender normalmente na sexta.
O atendimento presencial na Sabesp em Franca, na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.951, no Jardim Redentor, estará suspenso no feriado de 9 de julho e será retomado na sexta, 10, das 8h às 16h
Hospitais mantêm atendimento
Os hospitais estaduais e os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante o feriado, incluindo os prontos-socorros.
Já o restaurante popular Bom Prato não abrirá as portas nesta quinta-feira em Franca.
O que abre e o que fecha em Franca no feriado
Fechados:
- Comércio de rua
- Bancos
- Poupatempo
- AME Franca
- Bom Prato
Abertos:
- Franca Shopping (horário especial)
- Hospitais e prontos-socorros
- Serviços digitais do Poupatempo
- Pix e operações bancárias eletrônicas
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