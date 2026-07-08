08 de julho de 2026
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9 DE JULHO

Veja o que abre e o que fecha no feriado desta quinta em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Arquivo/GCN
Monumento do Soldado Constitucionalista, na Praça 9 de Julho, no centro de Franca
Monumento do Soldado Constitucionalista, na Praça 9 de Julho, no centro de Franca

O feriado estadual de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, vai alterar o funcionamento do comércio e de diversos serviços públicos em Franca nesta quinta-feira, 9.

A principal mudança atinge as lojas de rua. Segundo comunicado divulgado pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), não houve acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Franca e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca para o funcionamento no feriado. Com isso, o comércio francano não está autorizado a abrir as portas nesta quinta-feira.

O Franca Shopping terá funcionamento parcial durante o feriado. A praça de alimentação abrirá das 12h às 22h. As lojas funcionarão das 14h às 20h, enquanto o parque Gamestation atenderá das 12h às 21h45.

Bancos fecham; Pix segue normalmente

As agências bancárias não terão atendimento presencial nesta quinta-feira em todo o Estado de São Paulo. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), contas e boletos com vencimento no feriado poderão ser pagos na sexta-feira, 10, sem cobrança de juros ou multa.

As transferências via Pix funcionarão normalmente durante todo o dia. Já os caixas eletrônicos poderão operar conforme a decisão de cada instituição financeira.

Serviços públicos terão terão mudanças

Os postos do Poupatempo estarão fechados no feriado e retomam o atendimento normal na sexta-feira. Os serviços digitais continuarão disponíveis pela internet e pelos aplicativos.

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca não funcionará na quinta-feira, voltando a atender normalmente na sexta.

O atendimento presencial na Sabesp em Franca, na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.951, no Jardim Redentor, estará suspenso no feriado de 9 de julho e será retomado na sexta, 10, das 8h às 16h

Hospitais mantêm atendimento

Os hospitais estaduais e os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante o feriado, incluindo os prontos-socorros.

Já o restaurante popular Bom Prato não abrirá as portas nesta quinta-feira em Franca.

O que abre e o que fecha em Franca no feriado

Fechados:

  • Comércio de rua
  • Bancos
  • Poupatempo
  • AME Franca
  • Bom Prato

Abertos:

  • Franca Shopping (horário especial)
  • Hospitais e prontos-socorros
  • Serviços digitais do Poupatempo
  • Pix e operações bancárias eletrônicas

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