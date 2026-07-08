O feriado estadual de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, vai alterar o funcionamento do comércio e de diversos serviços públicos em Franca nesta quinta-feira, 9.

A principal mudança atinge as lojas de rua. Segundo comunicado divulgado pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), não houve acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Franca e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca para o funcionamento no feriado. Com isso, o comércio francano não está autorizado a abrir as portas nesta quinta-feira.

O Franca Shopping terá funcionamento parcial durante o feriado. A praça de alimentação abrirá das 12h às 22h. As lojas funcionarão das 14h às 20h, enquanto o parque Gamestation atenderá das 12h às 21h45.

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